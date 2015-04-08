美国科学家称发明新型快速充电铝电池

哈通社阿斯塔纳4月7日电 据BBC报道，美国科学家称，他们发明了一种新型充电电池，能够在一分钟之内充满电，并能持续充电7500多次。

斯坦福大学的研究者表示，这种铝电池比碱电池更环保，比锂电池更稳定。 斯坦福大学化学系教授戴洪杰（音译）称："新型铝电池可以替代现有电池，不易着火，不会对环境产生污染。" 得益于低成本、低可燃性以及高存储量，铝长期以来被视为电池的绝佳材料。但是近几十年来，铝电池的商业化应用一直没有取得成功。 但是，BBC科技事务记者说，在研制阶段，已经有不少科学家宣称在电池技术上取得突破，因此应当谨慎对待斯坦福大学科学家的这个最新宣称。 试验过程 铝电池包括两个电极：由铝制成的带负电荷的阳极以及带正电荷的阴极。 戴教授说："研究者们对阴极材料进行了多种尝试。我们意外地发现，最简单的方法就是使用石墨。研究中，我们发现一些石墨材料有着很好的效果。" 他还介绍说，锂电池很容易着火，但目前却大量使用在手提电脑和智能手机上。不过，美国联合航空公司和达美航空公司最近宣布，旗下民航客机将禁止上大量运输锂电池。 "我们故意破坏铝电池，发现它还能持续工作一段时间，而且并没有着火。"戴教授介绍说。 此外，新型铝电池充电速度极快。对于这一智能手机用户们最关注的问题，研究者称，他们达到了"前所未有"的充电时间--一分钟之内。 待机时间也是智能手机用户关注的重要方面。之前研制的铝电池只能充电100多次，但是此次研制的新型铝电池却能达到7500多次。"这是世界范围内首次研制出充电次数能够超过千次的快速充电铝电池。" 产业应用 除了在电子产品上的应用以外，新型铝电池还能够在输电网中储存电力。据悉，输电网需要长效电池以储存和传输电力。 新型铝电池还能成为碱电池更为环保的替代品。 戴教授说："很多用户使用1.5瓦的AA及AAA电池（即5号及7号电池），而我们的铝电池能够产生2瓦的电力。" 但戴教授承认，与锂电池相比，铝电池的电压还需要进一步提升。"目前，新型铝电池的电压是锂电池的一半，但是通过改进阴极材料，能够达到提升电压的效果。"