哈通社阿斯塔纳4月8日电 据路透社消息，德国副总理兼经济部长加布里尔（Sigmar Gabriel）周二称，希腊要求德国赔偿其2,787亿欧元二战损失是"愚蠢的"。德国反对党则表示，德国应就当初纳粹"强制贷款"向希腊进行赔偿。

希腊副财长马达斯（Dimitris Mardas）周一提出前述赔偿要求。在希腊，许多人将撙节措施与高失业率归咎于希腊最大的债权国--德国。 加布里尔称希腊的赔偿要求"愚蠢"，并称希腊想通过挤压欧元区伙伴国来谋求些许转圜余地，以便其克服债务危机。 但他指出："这种余地绝对与二战或赔偿无关。" 德国希望就二战赔偿事宜摆明立场，德国官员曾表示，德国已履行相关义务，包括1960年向希腊支付了1.15亿德国马克。 德国财政部发言人周二称，德国政府的立场没有改变。 德国反驳希腊二战赔偿要求 哈通社阿斯塔纳4月8日电 据路透社消息，德国副总理兼经济部长加布里尔（Sigmar Gabriel）周二称，希腊要求德国赔偿其2,787亿欧元二战损失是"愚蠢的"。德国反对党则表示，德国应就当初纳粹"强制贷款"向希腊进行赔偿。 希腊副财长马达斯（Dimitris Mardas）周一提出前述赔偿要求。在希腊，许多人将撙节措施与高失业率归咎于希腊最大的债权国--德国。 加布里尔称希腊的赔偿要求"愚蠢"，并称希腊想通过挤压欧元区伙伴国来谋求些许转圜余地，以便其克服债务危机。 但他指出："这种余地绝对与二战或赔偿无关。" 德国希望就二战赔偿事宜摆明立场，德国官员曾表示，德国已履行相关义务，包括1960年向希腊支付了1.15亿德国马克。 德国财政部发言人周二称，德国政府的立场没有改变。