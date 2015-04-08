希腊与俄国：当务之急和文化历史纽带

哈通社阿斯塔纳4月8日电 据BBC报道，新上任的希腊左翼政府总理齐普拉斯8日抵达莫斯科，准备与俄国总统普京举行会谈。

同时，希腊官员在雅典发表声明，称希腊未向俄国寻求财务援助，希望自己的债务问题能够在欧盟范围内解决。 德国外交部随后表示，没有理由认为希腊将在欧盟制裁俄国问题上立场软化。 作为欧盟和北约成员，目前又深陷债务困境，齐普拉斯和普京的会谈令欧盟和国际间备加关注。 希腊目前还在与欧盟和国际货币基金组织（IMF）谈判，争取一项国际拯救计划被解禁，而国家财政顶多还能支撑几周。 各有难处 近日，有消息称希腊官员暗示莫斯科有可能提供经援，但分析人士认为俄国自己也在挣扎着摆脱经济难关，即便愿意伸援手，也只能提供有限的援助。 据悉，齐普拉斯和普京的会谈主题之一是俄国与欧盟的关系。俄欧关系因为乌克兰危机而极度紧张。 齐普拉斯抵俄前曾表示，欧美对俄国的制裁是一条"死胡同"。 德国媒体引述欧盟议会议长舒尔茨说，在制裁俄国问题上，希腊不应该擅自越线。 作为反制裁努力，克里姆林宫下令禁止进口许多西方食品，但俄国媒体引述俄农业部长费奥多罗夫表示有可能把希腊和另外两个国家从食品禁运名单上去掉。 今昔不同 BBC记者康纳利分析说，希腊可能会强调与俄国的文化纽带，包括宗教和历史渊源。 但现代希腊身份认同的核心是它在北约和欧盟的成员资格；这对希腊的经济存亡也至关重要。 康纳利说，理论上讲，希腊可以威胁否决欧盟对俄国的制裁，以此从俄国获得持续的、相当规模的经济援助。 但实际上，这两个国家即使有意达成这样一种交易，也心有余而力不作。 俄国自己正面临诸多经济挑战，希腊也没有本钱因为触犯欧盟的共同底线而疏远欧盟其他成员。 希腊左翼政府今年1月上台。齐普拉斯对选民的承诺是结束财政紧缩政策，但遭到债权人欧盟和IMF的反对。 欧盟和IMF向希腊提供了数十亿欧元的拯救贷款使希腊免于破产，但条件是希腊政府必须厉行节俭，紧缩财政。 自去年8月开始，欧盟和IMF表示对希腊改革速度和进程不满意，暂停拯救款项的发放。 战争赔款 本周四（4月9日），希腊需要向IMF支付4.48亿欧元的还贷款。 周二，希腊政府表示德国还欠希腊近2790亿欧元的二战赔款。 这是希腊第一次计算并宣布德国对希腊的战争赔款额。 德国则表示赔款问题多年前就已通过法律渠道解决了。 BBC记者说，齐普拉斯与普京会谈的一个较可能的成果是双方同意通过改善贸易关系，使得希腊水果得以重返俄国商场。