希腊总理从俄罗斯获得精神支持 而非金融援助

哈通社阿斯塔纳4月9日电 据路透社消息，俄罗斯总统普京周三向希腊总理齐普拉斯提供道义支持和长期合作，但没有提供金融援助，希腊要自己想办法解决与西方债权人之间迫在眉睫的债务问题。

希腊政府与欧元区和国际货币基金组织(IMF)债权人陷入僵局，若不能达成现金换改革的新协议，恐几周内资金耗尽。 "希腊方面没有向我们提出援助请求，"普京在克里姆林宫会谈后在联合记者会上称。"我们讨论了各种经济领域的合作，包括开发大型能源项目的可能性。" 齐普拉斯称："希腊不是向各国伸手的乞丐，请求他们帮助解决经济问题。当前经济危机不仅是希腊的问题，也是欧洲的危机。" 雅典周三成功售出11.38亿欧元(12.4亿美元)六个月期国库券，筹措维持政府运转所需资金。希腊周四又将面临考验，需向IMF偿还4.5亿欧元，这可能迫使其动用政府机构的现金储备来发放4月公共部门工资和养老金。 希腊必须为4月15日到期的另外10亿欧元短期债务展期。 齐普拉斯对莫斯科的首次访问，令一些欧盟伙伴国感到不快。欧盟和德国警告希腊不要破坏欧盟对俄罗斯的经济制裁。 他在记者会上表示，希腊出口受到俄罗斯反制裁举措的损害，他称这些举措可以理解，并称已向欧盟阐明他不同意"经济战"的逻辑。 齐普拉斯称，"希腊是一个主权国家，有无可争议的权利去实施多边外交政策并发挥自己的地缘政治作用。"这间接回应了欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)发出的警告。 普京表示他理解希腊是被迫遵循这一政策，并否定了利用希腊债务困局挑拨欧盟国家关系的企图。 "我想向你们保证，我们不会利用欧盟内部出现的情况去改善与欧盟的关系。我们希望与一个团结的欧洲进行合作。" **展现善意但未减轻压力** 俄罗斯经济部展现善意姿态，称已为希腊和俄罗斯官员周四的会面准备了一揽子提案，以放宽对西方食物产品的报复性禁令。 普京表示，俄罗斯未来可为其与希腊的联合项目提供信贷，可能包括计划的Turkish Stream管道。该管道计划取道土耳其，将俄罗斯天然气输送到欧洲；齐普拉斯对此项目有兴趣。 普京并表示，如果希腊有私有化招标，俄罗斯也有意参与竞标。 但远水解不了近渴，这些长期展望无法减轻希腊当前的财务压力。 欧元区财政高层官员在布鲁塞尔会面，了解希腊和国际债权人就综合改革方案磋商的最新进展。债权人要求希腊实施诸多改革，才会划拨该国亟需的剩余纾困金。 一名欧元区官员称，大家并未期待会议取得什么突破；而在欧元区财长将于4月24日在拉脱维亚首都里加召开的会议上，双方可能会真正展开交锋。 在那之前，许多部长将有机会在IMF于4月17-19日在华盛顿召开的春季会议间隙会面。 希腊财长瓦鲁法基斯在华盛顿与IMF总裁拉加德和美国财政部次长希茨会面，请求他们支持希腊的立场。 希腊财政部称，拉加德已承诺在评估希腊改革承诺时给予"最大灵活性"，而美国则提出将扮演"调解人"。 然而美国财政部在一份声明稿中指出，"希茨次长敦促希腊专心投入到与国际伙伴的技术性谈判过程中，最终敲定综合改革计划，以确保从债权方及时获得金融支持。"