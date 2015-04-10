俄知名导演欲创立本土快餐连锁 挑战西方品牌

哈通社阿斯塔纳4月10日电 据路透社报道，俄罗斯报纸周四称，该国两名知名电影导演正在寻求政府支持，计划创立一家本土餐厅连锁企业，与麦当劳等西方快餐品牌展开竞争。

《生意人报》（Kommersant）称，奥斯卡奖获得者尼基塔•米哈尔科夫（Nikita Mikhalkov）和他的哥哥安德烈•康查洛夫斯基（Andrei Konchalovsky）的想法已经给俄罗斯总统普京留下深刻印象。在俄罗斯深受西方制裁的当下，普京也在寻求提高本国产品和行业的知名度，而这两名导演的想法明显是爱国主义精神的表露。 该报称，普京已经要求政府对上述两兄弟的提议进行研究。克里姆林宫发言人帕斯科夫拒绝就此置评，不过他表示普京已经与米哈尔科夫会面。这两名导演也没有对记者的置评请求立即作出回复。 《生意人报》称，这两名导演在3月16日致函普京，寻求帮助，以创建一家连锁餐厅企业，并取名"在家就餐！"。 报导称，他们将使用大量俄罗斯产品，但是没有说明餐厅可能主打什么菜品。 "这个项目的目标就是要促进替换洋品牌，建立能够代替西方快餐连锁的企业，"该报援引上述两兄弟谈到的计划要点报导称。 《生意人报》称，他们需要9.718亿卢布（1,870万美元）以启动在莫斯科和卡卢加（Kaluga）地区的试运营。 今年69岁的米哈尔科夫是普京的公开支持者，他在1994年执导的影片《烈日灼身》（Burnt by the Sun）次年获得奥斯卡最佳外语片奖。77岁的康查洛夫斯基在政治观点表露上更为谨慎，他执导的影片包括《怒虎狂龙》（Tango & Cash）和《逃亡列车》（Runaway Train）。