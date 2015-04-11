纳扎尔巴耶夫总统祝全国人民复活节快乐

哈通社阿斯塔纳4月11日电 在复活节来临之际，纳扎尔巴耶夫总统今天通过总统府官方网站发表贺词， 向全国各族人民致以节日祝贺。全文如下：

尊敬的同胞们：

在复活节来临之际，衷心祝愿全国人民节日快乐！今天全世界数亿人都沉静在节日的喜庆气氛中，因为今天是信仰基督教民众的重要日子，复活节是最古老最有意义的基督教节日之一。它庆祝的是耶稣基督的复活，复活节还象征重生和希望，是反省和愉快的节日，同时它还教导人们做一个真直、善良、诚实、有爱心的人。 今天的哈萨克斯坦是倡导和谐、包容、合作、共享各项成果的文明国家，哈萨克斯坦崇尚以和为贵，以和为美，以和为善。各民族公民都有宗教信仰自由的权利，各民族公民都有使用和发展本民族语言文字的权利。我国政府采取了特殊的政策和措施，努力使宪法和法律规定的各民族一律平等的权利在社会生活和政府行为中得到有效落实和保障，形成了各民族平等相待、团结和睦、友好互助的良好社会环境。 我们的首都阿斯塔纳已成为世界各大宗教间和文化间对话的国际中心。她的17年历史与许多世界重大事件有关。阿斯塔纳每隔三年举办一次世界和传统宗教领袖大会，第五届大会也将在阿斯塔纳如期举行。阿斯塔纳还举办过欧安组织和上合组织峰会及伊斯兰合作组织会议，2017年还将举办世博会。 俄罗斯正教会等基督教各教派为加强哈萨克斯坦宗教间团结、维护社会稳定、增进各民族友谊做出了不可磨灭的贡献。我坚信，哈萨克斯坦各宗教、各民族已经并将继续为哈萨克斯坦的繁荣与发展做出更大的贡献。祝福每一位庆祝复活节的基督徒复活节快乐，身体健康，合家欢乐！祝愿多宗教、多民族的哈萨克斯坦更加繁荣昌盛！