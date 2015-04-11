我和小伙伴们都惊呆了 佛陀出自哈萨克斯坦？

哈通社阿斯塔纳4月11日电 据哈萨克斯坦《快报》 （Экспресс-К）11日报道，我国知名考古学家阿尔曼•沃马尔霍杰耶夫认为，佛教创始人、佛陀——释迦牟尼出自哈萨克大地。

近日，沃马尔霍杰耶夫前往尼泊尔进行研究，在释迦牟尼后人——释迦族人的协助下，沃马尔霍杰耶夫对他们的遗传基因进行了分析研究。根据研究结果，沃马尔霍杰耶夫得出释迦牟尼可能和阿拉木图州出土的塞克"金人"有血缘关系的结论，而释迦族人也可能是哈萨克人的远亲。

塞克人，又称塞族、塞人、塞种人、斯基泰人，是古代分布于东欧至中亚的游牧民族，是史载最早的游牧民族，被认为是当代哈萨克等突厥民族的祖先之一。沃马尔霍杰耶夫表示，释迦牟尼可能是塞克人的推论并不是空血来潮，除了遗传基因的研究结果，从历史研究的角度看，这一结论也站得住脚。塞克人曾占领过印度北部地区，并在那里建立国家。众所周知，释迦牟尼生前是当地一个国家的王子。波斯人将斯基泰人部落称为塞迦，有些文献中称之为释迦。而释迦牟尼的名字有"塞克人中的圣人"的含义。

由沃马尔霍杰耶夫主导拍摄的纪录片《塞克圣人》（Сақтан шыққан дана，Мудрец из рода саков）讲述的就是有关这一有趣话题的研究。参与拍摄的专家认为，尼泊尔出土的文物与从哈萨克斯坦出土的塞克人文物有很大的相似之处。从语言学角度讲，尼泊尔语与哈萨克语也有几分相似之处，比如哈萨克语中的жан（灵魂）和апта（星期）等词，在尼泊尔语中不仅读法相同，含义也一致。（编译：吴然） 考古学家阿尔曼•沃马尔霍杰耶夫

《塞克圣人》预告片