研究：身体超重会降低患痴呆症风险

哈通社阿斯塔纳4月12日电 据BBC消息，英国研究人员在对体重和患痴呆症（阿兹海默症）之间的关系进行分析调查后发现，身体超重反而有助减少患有痴呆症的机会。

来自牛津流行病学研究中心（Oxon Epidemiology）和伦敦热带与卫生医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine ）的研究人员在对195.8万名年龄为55岁的英国人进行了长达20年左右的调查后发现，体重过轻的人患痴呆症的风险最高。 这也是迄今为止关于此课题规模最大、最准确的研究。 "结果出人意料" 根据调查结果，据研究人员保守估计，体重过轻的人比体重正常的人患痴呆症的风险高39%，而超重与肥胖人群分别要比体重正常人群的患病概率小18%和24%。 该项目首席研究员基齐勒巴什博士（Dr Nawab Qizilbash）在接受BBC采访时承认，这个结果出乎了所有人的意料。"超重与肥胖人群比健康人群有着更低的患痴呆症概率，这与迄今为止的几乎全部研究都有着相悖的结论。但是我们的研究结果有大量的数据样本作为支撑。" 其中一种解释是，导致痴呆症的主要原因是维生素D和E的缺乏，而那些吃的更多的人自然也会补充更多的维生素。 然而基齐勒巴什博士还表示，这项研究的结果并不能作为超重或肥胖的借口。因为诸如心脏病，中风，糖尿病和一些癌症疾病等都与肥胖有关。 "现状因人担忧" 痴呆症的现状不容乐观。数据显示，到2050年之前，全球患痴呆症的患者人数可能超过4亿人。 然而现在还没有能够完全治愈痴呆症的方法。阿兹海默症慈善机构给患者的建议包括戒烟、多进行体育锻炼以及保持膳食平衡。