希拉里宣布第二次寻求问鼎白宫

哈通社阿斯塔纳4月13日电 据英国金融时报网13日报道，希拉里•克林顿宣布将第二次寻求问鼎白宫，结束了两年来对其各种意图的猜测，并为她已经持续20多年的丰富政治生涯开启了新的篇章。

在周日发布于其新竞选网站的视频信息中，希拉里称，她想成为普通美国人的"捍卫者"。

"美国人已经奋力告别艰难的经济时期，但局面依然有利于那些顶层人物。普通美国人需要一个捍卫者，而我想成为那个捍卫者"。

希拉里以很高的支持率进入民主党总统候选人提名的角逐。民调显示，希拉里的支持率比可能的对手高出50点以上，包括马里兰州前州长马丁•奥马利、弗吉尼亚州前参议员吉姆•韦布和佛特蒙州参议员伯尼•桑德斯。

2008年，希拉里问鼎白宫之路被巴拉克•奥巴马的异军突起所阻断，如今，就连一直对她的竞选持怀疑态度的政治战略家们也认为，没有什么对手可能"搅局"。

遭遇惨败7年后的今天，希拉里的顾问们强调，这次她在竞选征程上将成为一个不同的候选人，不会想当然地看待任何事。

通过规模更小、气氛更亲切的活动，这位前国务卿将与选民展开一对一的会面，力求驱散外界的担忧，即她更自在于处理棘手的政策制定问题，而不是在竞选过程中亲吻婴儿，与普通民众建立融洽的个人关系。

"克林顿团队"已在幕后为重塑形象工作了好几个月——许多评论人士称之为"希拉里2.0"——他们请来了米歇尔•奥巴马的公关大师克里斯蒂娜•斯卡克，由其帮助柔化希拉里的形象，让她变得更讨人喜爱。在20多年曝光于公众视野之后，希拉里早已是她所处时代最著名的政治人物之一，绝大多数美国人已对她形成了强烈的看法，无论是正面的、还是负面的。

在辞任奥巴马政府的国务卿职位时，她的声望达到了创纪录的高度，但其声望在近几个月有所下降，背景是一桩丑闻，涉及她在担任国务卿时使用个人邮件账户处理政府事务，还有一系列文章对克林顿家族慈善机构——克林顿基金会所接受外国捐款的合适性提出质疑。

最近几周，2016年总统大选的角逐变得激烈起来，善于煽动的得克萨斯州参议员特德•克鲁兹以及以自由主义观点闻名的肯塔基州参议员兰德•保罗等候选人已拉开竞选帷幕。

佛罗里达州参议员马可•鲁比奥将于周一在迈阿密宣布投入竞选，从而加入共和党候选人提名角逐，此次共和党人才济济，而且在意识形态方面各有主张。预计共和党两位最知名的候选人——佛罗里达州前州长杰布•布什和威斯康星州州长斯科特•沃克将在未来几个月加入竞选。