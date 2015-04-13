英媒：美国大选“王朝”气浓

哈通社阿斯塔纳4月13日电 当地时间12日，希拉里•克林顿宣布将第二次寻求问鼎白宫，在世界各大媒体争先恐后的报道这一事件之时，英国《金融时报》网13日刊登一篇题为《美国大选"王朝"气浓》的文章，作者为该报专栏作家爱德华•卢斯。以下为全文：

建国之初，美国盛传有人密谋要建立一个君主制国家。值得庆幸的是，美国有懂得先例威力的乔治•华盛顿担任首任总统。他脱去了总司令的军服，并在两届任期结束后自愿放弃了权力。就这样，世界上生命力最持久的共和国诞生了。200多年后的今天，美国正迎来其史上最有"王朝政治"气息的一场竞选。美国第45任总统有极大可能将是希拉里•克林顿和杰布•布什之中的一个。如今美国的选举比华盛顿时代民主得多。但今天我们却有理由担心，美国作为共和国将变得不那么纯粹。

关于2016年"权力的游戏"的前景，反常的一点是，希拉里和杰布•布什将分别是各自所属政党内最有资格赢得提名的人选。希拉里比所有潜在对手都有经验得多，而她的潜在对手并不多。曾担任国务卿、并两次当选美国参议员的希拉里，在国际事务上的娴熟程度将不亚于近年来任何一位新上任的总统。唯一比她更有经验的只有老布什，他在就任总统之前曾担任中央情报局局长和副总统。许多人担心，即将进行的民主党初选将成为希拉里的加冕典礼。或许如此。但假如她在初选中胜出，那也是靠实力。

杰布•布什面临的战斗将比希拉里激烈得多。他胜出的希望也小一些。但共和党最终几乎总是会选择有背景的候选人，就像2012年的米特•罗姆尼和2008年的约翰•麦凯恩，更不用说2000年的小布什（杰布的哥哥）。如果有其他实力强劲的温和派人士参选，那么杰布•布什的胜算可能会低一些。但新泽西州长克里斯•克里斯蒂是出了名的《黑道家族》般暴脾气。四十多岁、还在首届任期内的佛罗里达州参议员马可•鲁比奥说话腔调又太像巴拉克•奥巴马了。

杰布•布什曾担任两届大州（佛罗里达州）州长。此外，他是最有可能在大选中吸引多个选民群体的共和党竞选人。其他共和党竞选人都太保守了。杰布•布什和希拉里一样，如果获得提名，都会成为各自所属政党最有可能赢得大选的总统候选人。

然而，又一个克林顿或布什家族的人担任美国总统，这种前景有令人极度不安之处。假如两人中的一人在2016年赢得大选，那么到他（或她）完成两届任期之时，就会出现这样的情况：美国在过去44年里，有36年由布什或克林顿家族的人担任总统。这种情况再厉害一点，就是天然的独裁者温床了。而那时属于布什和克林顿家族的历史章节还不一定会结束。切尔西•克林顿一直拒绝承诺不竞选公职。近年来她在克林顿家族的慈善基金会——克林顿基金会——扮演着越来越醒目的角色。尽管她无疑非常聪明，但我们很难相信她是因为才能被选中担任这个角色的。在一个慈善资本主义驱动的时代，切尔西继承到了一个主角位置。

布什家族的故事跨越数代。2014年，杰布•布什之子、现年38岁的乔治•普雷斯科特•布什当选德州土地专员，这是一个全州级别的职位，能够为更高级别职位充当跳板。他的中间名来自曾担任美国参议员的曾祖父，名字来自爷爷和伯伯，两人都曾担任美国总统。乔治•普雷斯科特•布什的奶奶、现年89岁的芭芭拉•布什一度似乎不希望再看到布什家的人执掌白宫，然而几周前，这位前第一夫人改变了态度，她群发邮件称："我们的问题是如此严重，美国需要一位能够让这个伟大民族再次变得充满希望的领导人。"她在邮件末尾称，打算启动一个名为"竞选吧杰布基金"的融资工具。很难想象这种事情会在其他民主国家发生。

这场布什对克林顿家族的游戏另一个反常的地方在于，美国的总统制民主制度以往从未遇到过这样的事情（在州一级的职位上有过许多家族垄断的情况）。在美国的开国元勋中，只有第二任总统约翰•亚当斯有后代竞选总统一职（亚当斯之子约翰•昆西德•亚当斯后成为美国第6任总统）。华盛顿、托马斯•杰弗逊、詹姆斯•麦迪逊都没有同姓的后代当选过美国总统。在那些同姓的总统中，富兰克林•罗斯福（第32任总统）是西奥多•罗斯福（第26任美国总统）的远房表亲，两人只见过几次面，并且两人担任总统的时间相隔了20余年。美国往往选择出身卑微者担任总统，这一点令世界钦佩。亚伯拉罕•林肯在一间小木屋里长大的故事，跟真实情形相差不远，他是美国最伟大的总统。他也是林肯家族最后一个担任总统的人。怀特•艾森豪威尔、理查德•尼克松、罗纳德•里根，当然还有巴拉克•奥巴马，都出身于普通人家。

诚然，比尔•克林顿也出身于普通人家。然而现在问题来了：在一个不平等日益加剧的年代、也是一个富人往往努力工作的年代，今日美国那些志得意满的人，往往是那些靠自身才能获得成功的人的后代。他们在教育上优势占尽。美国社会开始呈现一种继承式精英领导制的特点。比起华盛顿时代人们有充分理由厌恶的懒散的贵族统治，这种制度要好得多。但在某个方面，它的隐患更加严重。那些认为自己的成功完全靠自身才能的人，往往不具备自我怀疑精神。这可能会让他们听不进他人的意见。如果2016年大选真的是一场克林顿对布什家族的竞争，可以料想投票率会很低。