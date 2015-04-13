纳扎尔巴耶夫总统会见伊朗外长扎里夫

哈通社阿斯塔纳4月13日电 据总统府新闻局消息，13日，纳扎尔巴耶夫在总统府会见到访的伊朗外长穆罕默德•贾瓦德•扎里夫一行。双方就哈伊双边关系、各领域合作及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦视伊朗为最重要的政治和经济合作伙伴之一。尽管出现了一些困难，但两国关系始终保持良好的发展势头。

纳扎尔巴耶夫说，我与历任伊朗总统均保持了良好的互信关系，我与现任伊朗总统鲁哈尼在去年进行了4次会面。两国拥有广阔的合作前景。丝绸之路重振工作正在有条不紊的进行当中。哈萨克斯坦至波斯湾铁路的开通将大大加深哈伊两国经贸合作。与此同时，两国在里海海运领域也有良好的合作前景。

纳扎尔巴耶夫对伊朗核谈判取得的重要进展表示祝贺。他说，哈萨克斯坦举办了两轮伊核六方会谈，哈方为推动和平解决伊朗核问题做出了自己的贡献。虽然现在所有问题还没得到彻底解决，但谈判前景趋于明朗。

扎里夫转达了伊朗总统鲁哈尼对纳扎尔巴耶夫总统的亲切问候，并就哈方协助举行伊朗核问题对话会向纳扎尔巴耶夫总统表示感谢。

扎里夫表示，伊哈各领域关系始终保持高水平运行。哈萨克斯坦与伊朗是拥有历史和文化纽带的伙伴国家。两国在众多国际和地区问题上拥有广泛共识。自鲁哈尼总统去年访哈以来，两国经贸合作关系得到了飞跃发展。我们期待纳扎尔巴耶夫总统访伊将进一步提升两国的经济合作关系更上一层楼。

扎里夫表示，伊朗与哈萨克斯坦在众多领域拥有广阔的合作前景。两国拥有进一步发展原料和矿产运输、工业和道路基础设施等领域合作的良好基础。伊方愿与哈方继续加深在上述和其他领域的合作关系。我们相信，在纳扎尔巴耶夫总统的支持下，伊哈关系将继续得到巩固与加强。（编译：吴然）