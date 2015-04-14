普京下令解除向伊朗出口防空导弹系统禁令

哈通社阿斯塔纳4月13日电 据BBC中文网报道，俄罗斯总统普京周一（13日）宣布，取消对伊朗的导弹禁运，并开始与德黑兰展开石油易货贸易。

普京的宣布显示了俄国要增强与伊朗的经济纽带的决心。 包括俄国在内的西方主要大国与伊朗就其核材料生产达成初步协议后，俄罗斯宣布向伊朗提供本应早交货的导弹系统。 先拔头筹 此举表明，在最终对德黑兰解除制裁时，莫斯科希望领先一步。 克林姆林宫说，普京总统签署总统令，解除俄国自己规定的对伊朗订购的S-300反导弹火箭系统的交货禁令。 俄国此举消除了两国间一个重要的障碍。 俄国政府的一位高级官员还透露，莫斯科已经开始向伊朗提供粮食、设备、建筑材料等，以换取伊朗的原油。 路透社援引消息来源说，两国间早在一年前就达成了价值200亿美元的一项协议。 根据这项协议，俄国每天向伊朗购买50万桶石油，以换取俄国的物资和设备。 路透社说，俄国农业部和能源部都谢绝就此作出评论。伊朗方面也没有做任何评论。 路透社说，在瑞士洛桑达成的协议框架如果最终导致对伊朗的制裁全面取消，俄国希望获得经济和贸易上的回报。 本月初，伊朗和美、英、法、中、俄、德等六国就其核计划达成了"框架协议"。 在那之后，伊朗和美国试图说服各自的强硬派支持这个框架协议。 按照框架协议，伊朗同意削减能够用来制造核武器的浓缩铀的库存量，并减少其三分之二储存的离心机。 一旦国际原子能机构确认伊朗遵守协议内容，那么作为回报，联合国对伊朗的制裁，以及美国和欧盟对伊朗的单方面措施将被解除。