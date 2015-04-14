哈通社阿斯塔纳4月14日电（记者赛力克•哈拉詹）参议院（议会上院）议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫13日会见到访的伊朗外长穆罕默德•贾瓦德•扎里夫。双方就哈伊双边关系、两国议会间合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

托卡耶夫表示，哈伊两国在政治和经济领域具有广阔的合作前景，哈萨克斯坦参议院愿与伊朗议会继续加深合作。 托卡耶夫邀请伊朗议会代表团访哈。 扎里夫表示，伊方愿与哈方继续加强两国议会和商界的合作关系。纳扎尔巴耶夫总统今年对伊朗的访问必将为两国关系注入新的活力。两国总统的睿智和远见是伊哈关系稳定发展的保障。 托卡耶夫向扎里夫介绍了今年6月将在阿斯塔纳召开的第五届世界和传统宗教领袖大会的有关筹备情况，并表示，促进伊斯兰教学派团结世界大会秘书长阿亚图拉•穆赫辛•阿拉基出席本次大会具有重要意义。 扎里夫高度评价纳扎尔巴耶夫总统关于举行世界和传统宗教领袖大会的倡议和哈方为推动和平解决伊朗核问题做出的贡献。他说，作为自愿放弃核武器并坚定支持核不扩散原则的国家，哈萨克斯坦是这一领域重要的参与国。我们都希望能看到一个无核的世界。 托卡耶夫表示，哈方对伊朗与伊核问题六国在瑞士洛桑达成的框架性协议表示欢迎，相信该协议将成为彻底解决伊朗核问题的强有力基石。（编译：吴然）