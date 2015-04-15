美国驻韩国大使遇袭后首次演讲谈朝鲜

哈通社阿斯塔纳4月15日电 据BBC报道，美国驻韩国大使李柏特上月遇袭受伤后首次公开演讲，他谈论了当前韩美同盟现状，并就朝鲜人权状况喊话。

李柏特3月5日在一场韩朝统一团体的早餐会上被"左翼激进分子"金基宗以刀片割伤脸庞、砍伤左手手臂，住院六天后出院。检察部门正以故意杀人未遂等罪名侦办。 据韩联社报道，李柏特星期三（4月15日）出席了韩国国防研究院的早餐会。从照片所见，其右边脸颊的伤痕仍清楚可见。 李柏特在演说中批评朝鲜热衷于研发武器，提出平壤应采取具体措施维护国民人权、实现无核化，否则势必进一步被国际社会孤立。 他还说，当前韩美关系比任何时候都要牢固，发展韩美关系有利于协调朝鲜半岛乃至全球各国之间的利益关系。 此前，李柏特在出院时曾形容，他本人遇袭后的韩美关系是"雨后地更实"。 在出席这次午餐会前，韩联社引述外交界消息称，李柏特星期二（13日）在其官邸宴请抢救他的医疗团队与遇袭当天协助将他送医的警员。 韩国警方上月表示，犯罪嫌疑人金基宗接受调查时供述，他平时具有反美情绪，而美国大使是能够代表美国的"象征性人物"，所以将其当作犯罪对象。