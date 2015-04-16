土耳其里拉汇率再创新低

哈通社阿斯塔纳4月16日电 据新华网15日消息，土耳其里拉对美元汇率15日触及2.7比1的历史最低点。今年以来，里拉贬值幅度达12%。土耳其央行表示，将在22日的货币政策会议上研究对策。

分析人士认为，除了受美联储加息预期影响之外，土耳其国内政治经济形势的不确定性也是里拉贬值的一大因素。 近年来土耳其社会经济发展明显放缓，通货膨胀率居高不下，失业率屡创新高，各类社会矛盾开始显现。2014年土耳其国内生产总值增长2.9%，较2013年增速回落1.3个百分点，距离政府经济增长目标差距明显。 由于土耳其议会将于6月7日举行选举，主打"经济牌"的正发党为在选举中赢得绝对多数议席多次向本国央行施压，要求降低利率以刺激经济增长。这使央行的独立性备受争议，进一步影响了投资者对土耳其市场的信心。 里拉贬值会带来资本外流压力，并加重以美元计价的外债负担，对土耳其经济造成负面影响。 土耳其统计局15日公布的数据显示，今年1月土耳其失业率为11.3%，为2010年10月以来最高，连续第六个月保持两位数水平。4月初，土总理达武特奥卢宣布斥资75亿美元启动旨在提高就业水平的一揽子政策，其效果还有待观察。