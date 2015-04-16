我国驻中国大使馆举行总统选举情况介绍发布会

哈通社阿斯塔纳4月16日电 据环球时报报道，2015年4月16日，我国驻中国大使馆举行即将于4月26日举行的总统选举的新闻发布会。

努雷舍夫大使向中国和境外主要媒体阐述了哈萨克斯坦民族和睦大会的主张，以及当前的选举组织工作和筹备进程。 努雷舍夫大使强调，哈萨克斯坦已经开始实施重要的中长期发展纲要，如"哈萨克斯坦-2050"规划，"光明大道"新经济政策。近期将举行一系列大型活动，如，哈萨克汗国建立550周年和卫国战争胜利70周年庆祝活动，2017阿斯塔纳世博会，第28届冬季大学生运动会等等。总统选举将为集中力量，加快完成我们面对的任务提供机会，也能让我们克服更多外部因素的消极影响。 努雷舍夫说，哈萨克斯坦欢迎外国观察员、国际组织和国外媒体参与本次总统选举。目前，完成总统选举注册的国际观察员和包括来自中国的境外媒体代表已有超过630位。 努雷舍夫指出，有三位候选人将参加哈萨克斯坦总统竞选。出席发布会的记者们还了解了在中国境内哈萨克斯坦公民投票的组织情况。 选举委员会北京选区主席、哈萨克斯坦驻华大使馆参赞马尔古兰•库泽克巴耶夫也出席会议。