意警逮捕被指将同船偷渡客投海的穆斯林

哈通社阿斯塔纳4月17日电 据BBC报道，意大利警方逮捕了15名穆斯林偷渡客，指控他们在渡海时因为发生冲突而将12名同船的基督徒丢入海中。

这15人分别来自科特迪瓦（象牙海岸）、塞内加尔、马里以及几内亚，他们被控的罪名是"宗教仇恨为动机的多重杀人罪"。 被投入海中的基督徒偷渡客据称是来自加纳和尼日利亚，当局担心他们已经命丧海中。 同一天，一艘搭载偷渡客从利比亚开往意大利的小艇在横越地中海的时候沉没，至少造成40人死亡。 意大利海军救起了1名来自加纳、两名来自尼日利亚以及一名来自尼日尔的4名乘客。 根据这几名获救者的说法，在他们从利比亚出发之后不久，乘坐的充气艇就沉没，当时船上有45名人员。 意大利海军周四将他们和另外400名试图横越地中海的偷渡客一起送到了西西里岛。 最近这段时间，有将近10000名偷渡客在试图横越地中海的时候被有关部门拦截。 从今年年初以来已经有上千的偷渡客在途中失去性命，这个星期就曾经发生偷渡客搭乘的船只沉没，据信造成了船上大约400人死亡。 意大利政府呼吁欧盟提供更多的协助来应对大批偷渡客试图入境登岸的危机，该国外交部长真蒂洛尼说欧盟没有给予"足够的回应"。 欧盟则说，要解决成千上万的偷渡客试图跨海进入欧洲的问题，现在没有"特效药"。