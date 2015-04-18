潘基文：与韩国“资源贪腐案”无关 媒体“歪曲”

哈通社阿斯塔纳4月18日电 据环球网18日报道，联合国秘书长潘基文16日在华盛顿会晤美国众院外交委员会主席埃德•罗伊斯后接受韩联社独家采访时表示，自己与韩国"资源外交贪腐案"毫无关系，有关媒体报道"歪曲事实"。

据韩联社17日报道，"资源外交贪腐案"涉案企业京南企业会长成完钟自杀前接受采访时表示，因为成完钟与潘基文有交情，韩国为了阻止潘基文竞选下届总统，在现任总理李完九的指示下，韩检方对京南企业进行带有攻击性质的调查。 但潘基文16日表示，自己虽然认识成完钟，但没有什么特殊关系。他强调，自己对韩国国内政治不感兴趣，且因为工作事务繁忙没有时间介入其中。去年11月，潘基文曾发表媒体声明，对外界流传的"潘基文将竞选韩国下届总统"一事予以否认。他说，作为联合国秘书长，自己需要站在公平公正的角度处理各种国际问题，但有人不考虑他的立场，将他与韩国政治问题扯上关系，这种行为有欠妥当。 韩国盖洛普民调机构17日公布的民调结果显示，韩国民众对总统朴槿惠施政的支持率为34%，较上周下降5个百分点。给予消极评价的因素分别是"人事任免不当""成完钟行贿名单风波""缺乏领导能力、逃避责任"。 韩国《中央日报》17日称，继在野党要求总理李完九下台后，执政党新国家党内部也传出要求李完九自动辞职的声音。