奥巴马：若让中国订立贸易规则对美不利

哈通社阿斯塔纳4月18日电 据BBC报道，美国总统奥巴马为扩大与亚欧的贸易辩护，并警告美国国内的反对声音可能会令中国有机可乘，订立未来的贸易规则。

奥巴马总统在白宫的记者会上表示，增长最快和人口最多的市场都在亚洲，如果美国不协助打造贸易规则，以利美国商业和工人在亚洲市场竞争，那么中国就将乘虚而入，订立有利本身企业和劳工的规则。 奥巴马形容说，自由贸易对他所属的民主党而言是一个艰难的问题。奥巴马试图让批评人士相信，与亚洲和欧洲就自由贸易达成的协议，会有可执行的针对劳工和环境的保护条款。 美国国会早前同意立法赋予总统贸易促进授权，国会可以通过或者反对总统谈判达成的贸易协议，但却不能修改。 奥巴马在与意大利总理伦齐会晤后举行的记者会上说，工会和中产家庭担心美国职位被外判到其它国家，导致制造业岗位流失，这些担心完全可以理解。 目前，美国正与11个国家商谈跨太平洋伙伴关系协定，涵盖大约40%的全球贸易。美国与欧盟也在商谈类似贸易协定。 奥巴马就参与跨太平洋战略经济关系协议谈判的日本为例，指出目前美国进口的日本汽车数量多过出口日本的美国车，目前这种情况对美不利，而有关协议可以扭转这种局面。 奥巴马说，他不明白为何有人反对为美国汽车或美国牛肉打开日本市场。 美国贸易代表迈克尔•弗罗曼周末即将前往日本东京出席高层会谈，以图缩小双方在达成贸易协议方面的差距。 美国媒体引述弗罗曼说，不少国家已接近完成这个跨太平洋伙伴关系协定谈判，有关协定目前仍有些问题，但有关各方都在进入收尾阶段。