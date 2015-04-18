纳扎尔巴耶夫总统参观阿拉木图市阿拉套文化宫

哈通社阿拉木图4月18日电（记者加帕尔别尔根•阿伊波塔）正在阿拉木图市调研的纳扎耶夫总统今日参观位于该市阿拉套区新建成的阿拉套文化宫。

期间，纳扎尔巴耶夫总统同阿拉木图市市长阿赫梅特江•叶西莫夫、阿拉套区区长巴格达特•曼佐洛夫以及其他一些政府官员进行交谈，并详细了解了该市新设立的纳吾热孜拜区建设规划、北外环公路项目、城市交通建设规划以及低碳天然气公交系统和"绿色"出租车项目。

之后在同当地居民进行交谈时，纳扎尔巴耶夫表示，随着阿拉木图市城市建设的快速发展，城市规模不断扩大。多年前，阿拉木图市的社会经济状况遇到了严峻挑战，城市的持续发展出现一定困难。为了扭转这一局面，政府建成了新的阿拉套区。现在，该区得到迅速发展，为当地居民带来了诸多实惠。正在建设中的冬季世界大学生运动会部分比赛场馆位于该区，阿拉套文化中心已投入运用。未来，坐落在市中心的工业设施也将迁移至此。当前，阿拉套区人口为15万人，未来有望增加到25万人。

阿拉套区居民对纳扎尔巴耶夫总统给予该区的支持和关心表示感谢，并表示，他们完全拥护纳扎尔巴耶夫总统推行的强国富民政策。

据悉，阿拉套区9所学校、2所幼儿园和2家医院今年将接通天然气，热伊斯库洛夫大街与耶姆佐夫交界处将建设新的十字路口。（编译：吴然）