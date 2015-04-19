纳扎尔巴耶夫：阿拉木图是哈萨克斯坦经济社会发展的先锋城市

哈通社阿斯塔纳4月19日电 纳扎尔巴耶夫总统18日出席在阿拉木图市中央体育场举行的"阿拉木图之春"青年节并发表讲话。

纳扎尔巴耶夫说："阿拉木图是一座叫‘春'的城市，已成为中亚最璀璨的明珠。它历史悠久、文化深厚、风景瑰丽多资，气候温和适宜，常常使人流连忘返，许多文人墨客都曾被这里的绝美景色所折服。阿拉木图见证了哈萨克斯坦的独立，是共和国第一面国旗升起的地方，哈萨克斯坦新的历史就是在这里翻开了新的一页。阿拉木图是我国文化、金融和体育中心，对国家经济贡献率达20%。每次来到阿拉木图我都能看到这里日新月异的变化，我时刻关注着这座城市的最新发展，阿拉木图是哈萨克斯坦经济社会发展的先锋城市。2017年阿拉木图市还将举办冬季世界大学生运动会。市政府为加快发展旅游业投入了大量资金，基础设施建设和环保工作得到明显加强。坚信，在不久的将来 阿拉木图定能成为众多国內外游客向往的旅游胜地。" 纳扎尔巴耶夫还呼吁市民走出家门，多参加体育锻炼，为健康而运动，建立科学文明的生活方式。他说，只有力量和健康才是无价之宝，因为天下还没有人能买得到它。 纳扎尔巴耶夫说："运动就是健康，每一个人的健康与其幸福感密切相关，我国体育健儿就是依靠自己健康的体魄为国家和人民赢得了荣誉。国家的发展为青年人提供了充足的条件，希望青年人珍惜自己成长的环境和条件，尽快成长为国家合格的建设者。"（编译：元珍）