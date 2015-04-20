阿利耶夫：阿哈两国在里海事务合作上持有相同的观点（图）

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据阿新社消息，阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫19日接受哈萨克斯坦新任驻阿塞拜疆大使拜布特•伊萨巴耶夫递交的国书。

递交国书仪式后，阿利耶夫总统会见了伊萨巴耶夫大使。阿利耶夫欢迎伊萨巴耶夫履新，并表示，阿哈两国人民间的兄弟友谊和友好合作关系历史悠久，根深蒂固。两国战略合作关系和政治关系高水平运行。两国在国际事务中密切合作、相互支持，互为可信赖的朋友。

阿利耶夫指出，双方有许多共同合作领域，两国在经贸、交通运输、能源等领域重要的合作项目进展顺利，这些合作将进一步带动阿哈各领域务实合作加速发展，丰富两国战略伙伴关系内涵。两国在里海地位确定问题和加强里海事务合作上持有相同的观点。

伊萨巴耶夫大使向阿利耶夫总统转达了纳扎尔巴耶夫总统的诚挚问候和良好祝愿。阿利耶夫总统对此表示感谢，并请 伊萨巴耶夫大使转达他对纳扎尔巴耶夫总统的亲切问候。 伊萨巴耶夫大使表示，哈萨克斯坦重视发展同阿塞拜疆的友好合作关系，哈方愿同阿方一道共同努力，相互尊重、合作共赢，推动两国关系持续稳定发展。作为新任驻阿大使，将继续为巩固和发展两国合作关系和进一步深化两国人民间的传统友谊而努力工作。（编译：元珍）