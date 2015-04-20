金正恩与飞行员共攀朝鲜最高峰观看日出

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据BBC中文网援引朝鲜媒体报道，朝鲜领导人金正恩在人民军飞行员和官员陪伴下登上朝鲜最高峰白头山看日出。

照片显示，金正恩站在白雪覆盖的山颠，背景是冉冉升起的一轮红日。

朝鲜媒体说，金正恩的父亲金正日诞生于白头山。不过许多历史学家认为，金正日其实出生在俄罗斯。

朝中社报道说，人民军最高司令官金正恩18日凌晨与朝鲜人民战斗飞行员白头山地区革命战迹地参观学习行军队员一起登上白头山。 报道称，金正恩指出，登上白头山的道路是给人以与任何核武器的威力也无与伦比的宝贵精神粮食的道路。 金正恩还说，白头山是朝鲜革命的发源地、胜利的象征和先军革命永恒的灯塔。只有登上风雪弥漫的白头山领略其凛冽的寒风，方能体会到白头山的真正厉害，也能进一步坚定把朝鲜革命进行到底的决心。 朝中社报道，朝鲜人民军战斗飞行员按照金正恩的命令本月11日起对白头山地区革命战迹地进行参观行军。

金正恩17日在当地会见飞行员。并在金日成铜像前与飞行员合影、讲话。 最近，朝鲜媒体曾经报道，金正恩三岁时就会开车。 朝鲜官方还曾说，金正日第一次打高尔夫球就曾创出11次一杆进洞。

和金正日一样，金正恩也曾多次到军事基地、工厂等重要场所参观。分析人士说，他这是为了宣传自己人民领袖的高大形象。