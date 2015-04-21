安倍称日本目前无意加入亚投行

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据BBC报道，日本首相安倍晋三周一（4月20日）晚在富士电视卫星台的政论节目上说，日本目前无意加入中国主导的亚投行，他说："日本首先要与美国合作，然后在G7（发达国家）峰会上与加入亚投行国家的首脑讨论在亚投行内外合作"。

对主持人问"经济界很多人忧虑，如果不参加亚投行，会对今后日本的基础设施出口不利"的问题，安倍用双手打个交叉说是一种误解。他以日本主导的亚洲开发银行为例说："日本并没有因为主导了亚洲开发银行，就从中得到更多向亚洲开发出口的有利机会"。 安倍也承认与一些发达国家首脑议论过是否该参加亚投行的问题。 日本上周有报道称，德国总理默克尔曾与安倍通电话，尝试游说日本加入亚投行。报道称，默克尔说"既然不能阻止中国创设亚投行，那就该加入、参与其中"。日本共同社还曾独家报道，美国怀疑日本已决定加入。 上周中国总理李克强在北京与日本贸易促进协会访华团会谈时，李克强正式表明中国欢迎日本加入亚投行，并安抚没在3月底以前申请从而不作为创始国的日本说，"不是创始国在亚投行也仍有发言权"。 "《安倍谈话》有新意" 不过在日本，3月下旬和4月上旬期间经济界和主流传媒、舆论曾热切讨论日本是否该加入亚投行的问题，近一周来已显得渐趋平静。 金融专家们指出"如果日美不加入亚投行，那么亚投行在国际上的评价就不会是AAA级"、"欧洲国家是因欧洲经济不景气急于找出路所以加入亚投行"的看法正在日本舆论扩大。 安倍周一晚公开否定目前加入亚投行的方针，是安倍首次明确表示不加入的意向，也是在目前的舆论形势中安倍政权对亚投行问题的新动向。 安倍在同一节目中，还被主持人追问到安倍预定在今年8月发表对二战结束70周年的《安倍谈话》是否沿袭1995年的前首相村山富市向亚洲国家道歉的《村山谈话》。安倍对此说："《村山谈话》后来在2005年的被前首相小泉政权照搬，但安倍政权不会照搬，照搬就没意义了，我要用自己的话来表达，要向国际社会发出安倍政权的讯息"。 不过，对主持人追问具体讯息是什么、《安倍谈话》是否将包含侵略等关键词汇时，安倍则避而不答。