日本企业附和政府对亚投行的谨慎态度 希望提高治理标准
美国试图扩大在亚太地区势力并牵制中国日益强大的金融影响力，然而亚投行的成立计划令美国遭遇重大挫败，也让日本左右为难。 日本既不想疏远亲密盟友美国，也不愿意助长中国的势力，特别是这会牺牲美日所主导的亚洲开发银行(ADB)的影响。但若是不加入亚投行，中长期看也可能削弱日本在亚太地区的影响力。 包括英国、德国和法国在内的57个国家已同意成为亚投行的创始成员国。大国之中日美仍然缺席，指称有必要提高透明度和治理标准，不过两国仍可在日后加入亚投行。 在4月1日-15日进行的路透企业调查中，有72%的企业表示，如果治理问题得到解决，日本应该加入亚投行；同时有四分之一的企业表示不需要加入。 只有4%的企业希望日本无条件加入亚投行。路透调查走访了483家大中型企业，其中约250家企业回答了有关亚投行的问题。 路透调查结果图表：link.reuters.com/fer54w **不加入亚投行，日企也不会处于劣势** 但调查结果还凸显出，日本企业能从开发银行贷款类型中获得的直接利益有限，因日企专门从事高质量、高成本及规范更精细的项目。 约84%的企业表示，如果日本决定不加入亚投行，它们也不会处于劣势。 "我们看不到好处，也看不到坏处。亚投行似乎瞄准促进丝绸之路经济带的发展，"一房地产企业的经理回复道。 "在公路、铁路和供电项目成本方面，日本没有机会击败竞争对手，"他写道。 数据显示，在亚洲开发银行贷款支持的商品与工程合约中，日本企业只获得了0.26%。印度企业获益最大，得到24%的合约。中国企业排名第二，得到22%。 "对于亚投行和基建需求，日本企业持冷静和务实的观点，"看过调查结果的第一生命经济研究所首席新兴市场分析师Toru Nishihama表示。 "他们非常清楚，不可能从亚投行赚到快钱。" 但即便日本企业也没有损失多少，亚洲开发银行还是日本在亚洲地区经济领导地位的象征，而且亚开行总裁一直由日本高官担任，其中就包括现任日本央行总裁黑田东彦。 一些受访者指出，亚投行可能让欧洲企业在亚洲谈判中比日本企业更具优势，日本如果选择不加入亚投行，可能错过该地区的成长机遇。 调查结果还显示，62%的企业预计本财年不会上调价格，与1月调查结果相比几无变动。这份调查是Nikkei Research为路透编制的。 商品和服务价格上升，是日本首相安倍晋三对抗通缩和经济停滞计划的关键目标，但调查结果显示，消费者通胀随油价重挫而陷入停顿之际，日本企业定价能力较弱。(完)