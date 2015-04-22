中日领导人会晤同意推动战略互惠关系

哈通社阿斯塔纳4月22日电 据BBC报道，中国国家主席习近平和日本首相安倍晋三周三（22日）傍晚在印度尼西亚首都雅加达举行会谈，双方就有必要推进战略互惠关系，从而为地区和世界的稳定与繁荣 做出贡献达成了共识。

共同社报道，安倍在会谈结束后向媒体表示，"希望借国际会议之机举行首脑会谈，努力发展两国关系"，欲进一步实现首脑对话。 安倍说，十分希望改善日中关系，他和日本内阁已承诺，愿继续坚持包括"村山谈话"在内历届政府在历史问题上的认识，立场不会改变，决心继续走和平发展道路，又说日方愿与中方探讨有关亚投行问题。 据悉，结合尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的局势，安倍还提出有必要尽早启动旨在避免东海偶发冲突的"海上联络机制"。 这次会晤成为中日关系解冻的最新迹象。 两国领导人会谈前握手，面露笑容，会面时分坐两旁，历时约半小时。 中国官方新华社报道，中方是应日方要求，安排习近平与安倍见面。 中国媒体报道，习近平与安倍晋三就中日关系交换意见。习近平指出，处理中日关系的大原则，就是要严格遵循中日四个政治文件的原则精神，确保两国关系始终沿着正确方向发展。 习近平还说，去年双方达成的四点原则共识集中体现了这一思想。历史问题是事关中日关系政治基础的重大原则问题。希望日方认真对待亚洲邻国的关切，对外发出正视历史的积极信息。 由于历史宿怨、领土争端和区域竞争关系，中日关系近几年一直很冷淡。这次会晤有可能促进双方关系谨慎修好，这一迹象始于去年底安倍与习近平在一次峰会上的会面。 两人为出席万隆会议60周年纪念峰会抵达了雅加达。在会谈开始前，两人还在峰会的合影留念环节中互相握手致意。 两国首脑这次会晤是亚太经合组织北京峰会以来的首次，时隔约5个月。由于安倍将于4月下旬访美，此举被认为是在向美国总统奥巴马展示日本为改善日中关系所做的努力。