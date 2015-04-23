安倍：与习近平的会谈非常有意义

哈通社阿斯塔纳4月23日电 据BBC报道，正在印尼出席亚非峰会的日本首相安倍晋三周三（4月22日）与中国国家主席习近平会谈后对随行的日本记者团说："这是一个非常有意义的首脑会谈，日中关系正走向改善。"

他说："希望今后推进包括青少年交流在内的各种对话与交流，让两国改善关系成为确实的潮流"。 安倍还说："两国关系发展符合两国国民利益，我想双方对于有必要通过推进战略互惠关系，为地区和世界安定、繁荣做贡献达成了一致见解。今后希望利用各种国际会议的机会举行首脑会谈，希望双方一起为两国关系发展努力"。 "判若两人" 日本各大传媒周三晚还纷纷报道，习近平与安倍会谈后满面笑容，并且对日本记者挥手致意，"与去年11月日中首脑在北京会谈时习近平的冷面态度比，简直 判若两人"。 安倍虽没说明是什么会谈内容令他少有地展示了积极改善日中关系的愿望，不过日本官方电视台NHK驻东京首相官邸的记者周三晚引述来自政府的消息说，习近平向安倍说："今年虽然是二战结束70周年，但中国无意针对某个特定国家"。 消息还说，习近平会谈中始终含笑说话，对安倍表现了柔和态度。 "会谈要点" 除了安倍说明双方讨论的两国改善关系的一致意见外，综合日本共同和时事两大通讯社周三晚报道的"日中首脑会谈要点"，安倍向习近平提起亚投行问题说："日本认识到在亚洲存在巨大的基础设施投资需要，所以我想讨论一下亚投行，我想问亚投行的运营统治和偿还债务问题。" 对此习近平回答"亚投行是现代丝绸之路，并已获得了国际社会欢迎"。 对历史问题，安倍说："我自己和安倍内阁都一再表示继承战后50年《村山谈话》和60年《小泉谈话》等历代首相有关历史问题的立场，今后也会继承"。 习近平说："历史问题是中日关系政治基础的重大原则问题，希望日方认真应对亚洲邻国的忧虑，对外发出积极正视历史的讯息"。 对东海纠纷问题，安倍说："东海紧张状态持续，希望日中两国以东海和平、合作、友好为共同目标和利益，日本希望尽快开始运用两国防卫当局之间的海、空联络机制，也希望加快实施08年6月达成的合作开发东海天然气的协议。另外也希望推进两国安全领域对话来贡献地区和国际社会的和平、安定"。 "超过一步" 习近平说："中日关系有一定改善，希望加强与日方对话，努力扩大中日彼此作为合作伙伴、彼此不威胁的共同认识"。 日本各大传媒周三晚纷纷议论"习安会"时隔5个月来发生的显著变化，预测中日关系很可能通过周三的首脑会谈真正进入改善新阶段，前日本防卫大臣小野寺五典也形容"这次日中首脑会谈向改善关系跨出了1步半"。 另据时事通信社报道，为了配合安倍与习近平会谈，内阁官房周三抑制了打算当天去参拜靖国神社的总务大臣高市早苗"等一下"。