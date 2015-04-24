哈通社阿斯塔纳4月24日电 据英国《金融时报》24日报道，中国财政部23日宣布将取消稀土及其他金属的出口关税，从而结束了这一引起外交争执和贸易争端的政策。

中国实施稀土出口限制时，最初的理由是为了打造中国的产业，防止战略原材料以低价被大量消耗。2010年中国突然减少稀土出口配额，造成商品短缺，引发了一场国际贸易问题。

由此导致的稀土价格飙升，不但触发了一场关于稀土战略价值的国际辩论，还帮助重振了澳大利亚、印度尼西亚和马来西亚等国的稀土开采和加工业。稀土应用于军事和高科技领域。

取消稀土等产品的出口关税是一项整体精简计划的一部分，该计划旨在减少导致政府部门和国有企业腐败猖獗的繁文缛节。

今年中国削减了稀土出口配额，此前中国输掉了贸易伙伴在世贸组织(WTO)提起的稀土诉讼案。全球17种稀土元素矿藏主要分布在中国。

虽然贸易官员可能会为钨、钼等稀土关税的取消而欢呼，但铝材关税的取消可能会导致新的贸易摩擦。

中国财政部表示，某些铝合金棒材产品的关税将从15%减到零关税。

中国的铝产业面临产能严重过剩问题，但中国出口铝材可能会进一步影响力拓(Rio Tinto)、美国铝业(Alcoa)等全球铝材制造商的利润。2009年，在中国铝型材出口量较上年翻了一番后，美国对中国铝型材开征了大约33%的关税。

去年中国出口的半加工铝材充斥了全球市场，对价格和溢价造成压力。上月这股出口洪流开始减缓，但昨日中国财政部发布的公告并没提及要调整铝的退税政策，该政策刺激了铝的出口。

美国铝业在1月份预测将出现赤字，本月又表示预计今年将有32.6万吨的盈余，今年其股价已下跌14%。与之相反，中国最大的制造商中国铝业公司(Aluminum Corp of China)昨日股价上升了10%，今年以来中国铝业股价上涨已超过50%。