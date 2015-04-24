韩国通过技术转让拓展南美中亚军贸市场

哈通社阿斯塔纳4月24日电 据中新网援引中国国防科技信息网23日报道，为了扩大国际军贸市场，韩国已经加强了与秘鲁、哥伦比亚和乌兹别克斯坦的防务关系。韩国总统4月20日访问南美，与秘鲁和哥伦比亚的国防合作成为此次访问的焦点议题。4月21日，韩国国防部宣布韩国国防部长与乌兹别克斯坦防长签署了一项谅解备忘录。

韩国向秘鲁提供了韩国航宇工业公司（KAI）的FA-50"金鹰"轻型战斗机。韩国总统在访问秘鲁首都利马时表示，所有的军售项目都将附带技术转让，并称韩国推动防务关系的举动"旨在进一步推动在高科技航空技术领域的双边合作"。韩国此次对秘鲁的军售与2012年韩国与其签订价值2.08亿美元的20架KT-1P基础教练机合同类似。根据合同，秘鲁空军从韩国航宇工业公司进口了4架KT-1P基础教练机，并在秘鲁国内合作生产组装16架KT-1P。 韩总统4月17日还与哥伦比亚政府签署了一系列谅解备忘录，内容覆盖能源、医疗、基础设施建设、财政援助和防务合作。2015年3月两国签订了第一个谅解备忘录，此后两国试图进一步提高国防工业合作。第一份谅解备忘录协议期限为5年，内容涵盖防御技术转让、研发、情报共享、人道主义援助和赛博安全。 韩国与乌兹别克斯坦签署的谅解备忘录旨在深化双边军事教育关系和军事交流。韩国国防部称，乌兹别克斯坦也试图通过该协议加强国防工业合作。 韩国深化与秘鲁、哥伦比亚和乌兹别克斯坦等国防务关系的努力反映出韩国与潜在军售市场国家发展政府层面的关系的战略。该战略旨在通过满足出口市场客户在多个领域的技术需求来确保本国武器的销售。这种方法得到了验证。2015年1月，韩国国防采办项目局（DAPA）宣布韩国2014年国防出口创新高，达36亿美元，比2013年的34亿美元增加了6%，比2005年的出口额增加十倍之多。