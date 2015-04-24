联合国世界幸福排名瑞士第一

哈通社阿斯塔纳4月24日电 据BBC报道，在纽约发布的联合国《2015年世界幸福报告》显示，瑞士是世界上最快乐的国家，排在冰岛、丹麦、挪威和加拿大之前。

在全球158个国家和地区当中，幸福指数最高的前10位当中有7个是西欧的中小型国家；排在第6至10位分别是芬兰、荷兰、瑞典、新西兰和澳大利亚。 中国在2015年的排名中位列第84，比之前一年上升了9位；中国香港、台湾的排名分别是第72和38。 在西方大国中，美国位列15，排在以色列和墨西哥之后；英国则排第21，德国和法国分列第26和29。 受到战火破坏严重的阿富汗和叙利亚则加外8个非洲国家行列，成为最不幸福的10个国家。 这是联合国第三次发布年度世界幸福报告，希望将各国家和地区的幸福快乐程度量化，以影响政府政策，评分标准包括人均GDP、预期健康寿命、对人生选择的自由以及社会廉洁程度等等多个方面。 报告的编者之一、美国哥伦比亚大学地球研究所（The Earth Institute）主任杰弗里•萨克斯（Jeffrey Sachs）表示，2015年排在前13位的国家与上一年度一样，只是排名有所改变。 法新社引述萨克斯说，这些排名靠前的国家在社会支持力度、诚信以及政府认受性等方面的程度都非常高，而排名靠后的国家则往往是在收入和社会支持程度等方面有所不足。 "我们强烈鼓励的其中一点是我们应该以幸福程度的评估......来帮助引导世界实现新的可持续发展目标"，萨克斯说。 除了经济因素，报告还特别强调社会公平性、诚信度以及人身健康等因素，指出经济危机或者自然灾害并不一定会摧毁一个社会的幸福感。