哈萨克斯坦总统大选进入肃静日

哈通社阿斯塔纳4月25日电 25日0时起，全国停止一切竞选活动，进入总统选举前为期一天的"肃静日"。根据《选举法》规定，这一天，总统候选人不得进行任何形式的竞选宣传造势活动。

这一事项旨在让选民在投票日前一天能静心考虑"投票给谁"等问题。哈萨克斯坦总统选举投票将于26日7时至20时在全国各地进行。

根据此前报道，共有27人提交了总统选举候选人申请，其中3人完成所有注册程序，获得候选人资格。他们分别为：祖国之光党候选人、现任总统纳扎尔巴耶夫•努尔苏丹•阿比舍吾勒；哈萨克斯坦共产人民党候选人斯德科夫•图尔根•伊斯卡克吾勒；独立候选人库萨伊诺夫•阿布勒哈孜•哈利阿克帕尔吾勒。

据悉，来自世界各国、国际组织以及国外媒体的1026名国际观察员将观摩本次大选。其中，293人来自欧安组织，410人来自独联体，10人来自上合组织，15人来自突厥语国家合作委员会，11人来自突厥语国家议会联合会，3人来自伊斯兰合作组织，116人来自37个不同国家，以及来自37个国家的168名媒体代表。

投票结束之后，选举结果将在7天内，也就是5月3日前公布。总统选举总结将在10日内，也就是5月6日前公布于众。（编译：吴然）