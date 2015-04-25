俄罗斯纪念二战特赦令或释放六万囚犯

哈通社阿斯塔纳4月25日电 据BBC报道，俄罗斯联邦下议院宣布为纪念反法西斯战争胜利70年而通过颁布特赦令，将可能令包括被判缓刑或正在受审人员在内的近40万人受惠，但不包括一些知名度高的政治犯。

在该特赦令之下，将有近6万正在监狱服刑的囚犯可能会被释放--约占俄罗斯监狱囚犯数目的10%，此外还有20万被判缓刑的人员，以及近14万名仍然审讯当中的嫌疑人，均可能得到赦免。 但是包括反对派领袖阿列克谢•纳瓦尔尼（Alexei Navalny）在内的政治犯则不属赦免之列，他目前则有两项罪名被判缓刑。 俄罗斯将在5月9日迎来二次大战卫国战争胜利70周年纪念，特赦令则在4月24日正式颁布起生效，并在6个月之内实施完成。 BBC驻莫斯科记者莎拉•赖因斯福（Sarah Rainsford）说，俄罗斯一直有为重大历史纪念日而颁布特赦令的传统，但是这一次的特赦令与以往不同的是，它不包括该国一些最具知名度的囚犯和政治犯人。 因此，2012年在莫斯科市中心博洛特纳亚广场（Bolotnaya Square）反对克里姆林宫政府示威中被捕的犯人将不能得到赦免。 除此之外，特赦令所涵盖的罪名范围很广，但由于与卫国战争胜利相关，赦免令将特别包括了俄罗斯的退役军人，包括曾参加阿富汗和车臣战事的老兵。 被控谋杀等严重罪行的罪犯也不属被赦免之列。 俄罗斯国有新闻频道"俄罗斯24"报导指，该特赦令是在该国常设立法机构"国家杜马"（State Duma）以不记名方式表决通过。 私有新闻机构国际文传电讯社（Interfax）则报导，在特赦令起草阶段，国家杜马驳回了一份修正案，使俄罗斯刑法关于聚众动乱的部分不包括在特赦范围内。 俄罗斯是世界上囚犯数目最多的国家之一。赖因斯福说，特赦令表面上是出于同情心，但同时也在经济不景气的境况下大量消减了政府成本。