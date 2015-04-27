纳扎尔巴耶夫：为建设“永恒的国家”还有不少工作等待我们去完成

哈通社阿斯塔纳4月27日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）纳扎尔巴耶夫总统今日在阿斯塔纳萨热阿尔卡体育馆举行的选举胜利庆祝大会上表示，为了建设"永恒的国家"，还有许多工作等待我们去完成，还有许多担子等待我们去挑，只要祖国需要，只要人民呼唤，我们就义无反顾，勇往直前。

纳扎尔巴耶夫说，今天是具有特殊意义的一天。哈萨克斯坦人民向全世界展示了团结一致、积极向上的精神面貌。昨天，全国各地选民为着共同的目标参加了总统选举投票。我亲眼目睹了成群结队的选民朝市区各投票站聚集，在投票站能看到拄着拐杖的老人，有抱着孩子的妇女，有年富力强的青年，还有结伴而来的全家老小。他们为国家的未来投下了自己神圣的一票。这一幕幕感人的场景使人不知不觉间浸湿眼角，也使人的责任心顿时变得愈加的强烈起来，如何让人民的幸福感得到进一步加强，如何使民众的生活水平更上一层楼会变得更加紧迫。

纳扎尔巴耶夫指出，我们又一次向世界展示了哈萨克斯坦的自由、民主，展示了哈萨克斯坦高水平的政治文化。作为哈萨克斯坦公民，在自豪和欣慰之余，更应多一分爱国情和责任意识，齐心协力把我们的国家建设得更加强大，把我们的社会建设得更加和谐。（编译：吴然）