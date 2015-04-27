多国领导人致电纳扎尔巴耶夫 祝贺再次当选总统

哈通社阿斯塔纳4月27日电 据总统府新闻局消息，多国领导人今日纷纷致电纳扎尔巴耶夫，祝贺赢得大选。

白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科打电话祝贺纳扎尔巴耶夫成功连任总统。卢卡什卡表示，相信哈萨克斯坦人民在国家富强和民族振兴的伟大事业中将创造更加辉煌的业绩。

俄罗斯总统弗拉基米尔•普京打电话祝贺纳扎尔巴耶夫再次当选。普京表示，俄方愿同哈方继续加强各领域的合作关系、推动双方对话的加深。

纳扎尔巴耶夫还同阿联酋阿布扎比王储兼阿联酋武装部队副总司令谢赫•穆罕默德通电话。通话中，阿布扎比王储对纳扎尔巴耶夫胜选表示祝贺，同时表示对哈萨克斯坦未来的发展充满信心。

塞尔维亚总统托米斯拉夫•尼科利奇打电话给纳扎尔巴耶夫，祝贺他在总统大选中胜出。尼科利奇说，本次大选的投票结果充分表现出了哈萨克斯坦人民对您在推动国家社会经济发展的努力的认可。

阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫致电祝贺纳扎尔巴耶夫胜选。两国总统还就哈阿关系发展和2014年9月在阿斯特拉罕市召开的第四次里海沿岸国家首脑峰会达成的共识的落实情况深入交换意见。

匈牙利总理维克多•欧尔班同纳扎尔巴耶夫总统通电话，欧尔班祝贺纳扎尔巴耶夫胜选，并祝福纳扎尔巴耶夫在造福哈萨克斯坦人民的事业中取得更多成就。两国领导人还就进一步推动哈匈关系发展和欧尔班总理4月访哈期间达成协议的落实情况深入交换意见。（编译：吴然）