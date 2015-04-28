中国酿酒葡萄种植面积超越法国世界第二

哈通社阿斯塔纳4月28日电 据BBC消息，中国在2014年超越法国，跃居酿酒葡萄种植面积世界第二，仅次于西班牙。

根据国际葡萄园及葡萄酒组织（the International Vine and Wine Organisation)周一（4月27日）公布的数字，中国2014年酿酒葡萄的种植面积达到799，000公顷。 世界第一大酿酒葡萄种植大国西班牙目前的总种植面积为1.02百万公顷。 不过，法国仍然是世界上第一酿酒大国，去年共酿造了4.7亿升葡萄酒，而且葡萄酒外销创收额超过84亿美元。 目前，世界上的第一大葡萄酒消费国是美国，每年喝下的葡萄酒为3.1百万升，占世界总份额的13%。法国和意大利居其后。 世界第一大葡萄酒进口国却是德国，英国居第二，美国第三。 中国目前的酿酒葡萄种植已经占世界总种植面积10.6%。 据国际葡萄园及葡萄酒组织总裁让-马力•奥朗德的介绍，中国目前从世界进口了各种酿酒葡萄，其中绝大多数为红葡萄品种，因为中国人基本上不喝白葡萄酒。 而这些来自世界各地的品种主要种植在宁夏、四川和河北的干旱地区。 尽管中国酿酒葡萄的种植面积跃居世界第二，但是葡萄酒的产量却仍然远远落后于法国、意大利和西班牙这些年产量均超过4亿升的酿酒大国。 中国2014年的酿酒量为1.1亿升，位居世界第八。 由于中国的酿酒葡萄种植在两、三年之前才开始增加，而葡萄园需要大约四、五年的生长期，让-马力•奥朗德预计中国的葡萄酒产量将在几年后大幅增长。 而中国的反腐行动则让葡萄酒的消费量降低了7%。