苹果一季度营收增长超预期

哈通社阿斯塔纳4月28日电 据英国《金融时报》网报道，由于录得更强劲的季度利润和营收，苹果得以把未来两年对股东的回报规模扩大到2000亿美元，高于几乎所有华尔街分析师的预测。这家硅谷公司股价应声上涨逾2%至134.75美元。

在周一公布季度业绩的同时，苹果表示，将扩大分红和回购计划，到2017年底对股东的回报将达2000亿美元，高于一年前1300亿美元的计划。

回报计划包括把分红提高11%，以及再花500亿美元回购股票。

去年，苹果花在回购股票上的资金达450亿美元，高于任何一家标普500(S&P 500)成分股公司。

今年迄今，苹果股价已累计上涨20%，而纳斯达克(Nasdaq)指数涨幅仅为0.6%。纳斯达克是世界上一些最大科技公司的上市地。

苹果的季度营收增加了27%，至580亿美元，高于分析师们约560亿美元的预期，原因在于iPhone销售胜于预期，销量增加40%至6120万部。苹果已是全球市值最高公司。

iPhone销售额占到今年一季度苹果总营收的近70%。iPhone6和iPhone6 Plus继续供不应求。

中国市场表现强劲，iPhone中国销售额增加了71%。

苹果表示，今年一季度iPhone销量约为6100万部，销售额高于400亿美元，比去年同期提高了55%。

在假期季度之后，Mac的销售也很有韧性，同比增加2%。

今年一季度，苹果公司的笔记本和台式机对营收的贡献大于iPad，后者销量大减29%。

iPad季度销量为1260万部，在苹果产品组合中仍然显得较为疲弱。

苹果季度净利润为136亿美元，每股收益增长40%至2.33美元，高于华尔街2.16美元的预期。

今年一季度，汇率波动令苹果的销售额减少了27亿美元。美元走强已成为美国跨国企业的最大挑战之一。

周一，苹果首席财务官卢卡•马埃斯特里(Luca Maestri)在面对分析师们召开的会议上，把美元汇率波动称为影响公司业务的一项"重大"负面因素。