中国外长：中国开展国际产能合作不搞有我没你恶性竞争

哈通社阿斯塔纳4月28日电 据环球网28日报道，4月28日，第十一届中国外交部"蓝厅论坛"在中国外交部南楼举行，中国外长王毅发表主旨演讲。

王毅在致辞中表示，本届论坛系中国外交部首次同地方政府联手举办"蓝厅论坛"，具有特殊的意义。他指出，之所以举办本届论坛，主要有 三个目的：一是要落实外交工作服务于国内发展的第一要务，为河北省以及其他地方省市扩大对外交流尤其是开展产能合作搭建新的平台；二 是介绍中方关于开展国际产能合作的总体设想，增进国际社会的理解和支持；三是欢迎企业、专家以及学者等各界有识之士为中国开展国际产 能合作献计献策，提出务实的看法和建议。 王毅表示，中国一直是国际产能合作的重要参与者。经过30多年的发展，如今中国的面貌已经发生了翻天覆地的变化，在全球经济格局以及产 业链条上的地位已今非昔比。中国是全球第二大经济体、第一大商品贸易国、第一大外汇储备国、第三大对外投资国，并已经成为将近130个国家的最大贸易伙伴。中国在继续坚持"引进来"的同时，优质产能已经具备了跨出国门、走向全球的雄厚实力。 王毅强调，中国在开展国际产能合作时候将遵循以下的原则：一是坚持义利并举。绝不以牺牲合作国的长远利益和生态环境为代价，绝不走掠 夺式开发和强取豪夺的殖民老路。二是坚持合作共赢。中国开展对外合作不追求单方面受益，而是愿意在自愿、平等、互利的基础上考虑对方 的实际需求，对接双方的发展战略，务实有效地推进产能合作，力求实现最大程度的互利双赢。三是坚持开放包容。中方的合作完全是透明开 放的，不搞排他性的小圈子，也不搞有我没你的恶性竞争。四是坚持市场运作。尊重企业的主体地位，发挥市场在资源配置中的决定性作用。 我们将严格遵循市场原则，奉行国际通行的规则，坚持企业自主决策、自负盈亏。 王毅指出，从全球视野看，目前世界经济仍未彻底摆脱金融危机的阴影，地区和南北发展不平衡的问题日益突出，全球的资金、产业和技术正 迎来新一轮的深刻调整。这其中既有挑战，也蕴含着优势互补、合作共赢的新机遇。如何抓住机遇，加强合作，致力于促进各国尤其是广大发 展中国家的发展振兴，是摆在我们面前的一项重要任务。中国愿意本着合作共赢的精神，进一步扩大对外开放，大力加强与世界各国的产能合 作，使中国经济与世界经济在更大范围、更高层次上深度融合，实现中国同世界各国的共同繁荣和进步。 据悉，哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫等多位驻华使节代表、中国知名专家学者、中国企业界代表以及多国媒体记者等约300人出席本届论坛。

"蓝厅论坛"由中国外交部于2010年12月创建，旨在为社会各界就中国外交政策等共同关心的问题进行讨论建立新渠道。论坛取名于活动举办地外交部南楼"蓝厅"。