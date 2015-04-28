俄罗斯新型坦克大阅兵前亮相

哈通社阿斯塔纳4月28日电 据BBC报道，俄罗斯在5月9日举行二战胜利日庆典之前，新一代的重型主战坦克阿尔玛塔(Armata)T-14率先亮相。

俄罗斯纪念二战苏联红军和盟军在1945年击败纳粹德国70周年的胜利日庆典还将有多个新系列的军备亮相。 俄罗斯国防部展示了在阅兵彩排时拍摄到的新型武器装备。 鉴于乌克兰危机持续，大部分西方国家领袖都拒绝前往莫斯科。 俄罗斯在二战的盟邦--英国、法国和美国--都将缺席莫斯科的盛典。预料5月9日在红场举行的阅兵式是当地历来规模最大的军方庆典活动。 阿尔玛塔坦克具有自动操作的炮塔以及一门125毫米的无膛线炮，可以发射制导导弹和炮弹。 俄罗斯媒体报道，这种新型坦克比目前俄罗斯的坦克更有效保护舱内的两名乘员。他们身处的驾驶舱有强化装甲，并且远离主炮塔。 俄罗斯国防部电视频道说，这辆坦克的车身可以转换为其他武器系统的平台。 俄罗斯媒体说，阿尔玛塔坦克可以演化成完全机器人操作的战车。 这辆坦克的电脑技术、速度和移动能力据称远远超越了俄军目前的坦克主力T-90。 俄军计划从2020年起引进2300辆阿尔玛塔坦克，取代苏联时期的坦克。 外国冷待 虽然克里姆林宫向外国领袖发出了邀请函，但是很多都不愿意出席5月9日的莫斯科阅兵。 德国总理默克尔将在阅兵后一天抵达。 德国外长斯泰恩迈尔计划5月7日到伏尔加格勒（前称斯大林格勒）。纳粹军队在当地的一场历史上最惨烈战斗中惨败。 不过，中国和朝鲜的领袖将会出席阅兵式。 正在申请成为欧盟成员的塞尔维亚则在周一派出精英卫队到莫斯科，参加阅兵游行。 希腊左派总理齐普拉斯也计划出席阅兵式。