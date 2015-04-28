乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦总统致电祝贺纳扎尔巴耶夫连任

哈通社阿斯塔纳4月28日电 据总统府新闻局消息，乌兹别克斯坦总统伊斯兰•卡里莫夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙27日致电纳扎尔巴耶夫，祝贺他在总统大选中胜出。

卡里莫夫在贺电中表示，本次总统大选充分见证了您在哈萨克斯坦公信力，表现出了哈萨克斯坦人民对您在解决政治经济问题和巩固哈萨克斯坦在国际舞台上地位的认可。

卡里莫夫表示，您执政以来，贵国政治稳定、经济发展、民生改善，国际地位和影响力不断提高。相信在您的领导下，建立在友好睦邻和互利互惠基础上的乌哈关系将得到进一步发展，哈萨克斯坦各项事业必将取得新的更大的成就。

卡里莫夫祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，祝哈萨克斯坦人民在国家建设失业中取得更大成就。

拉赫蒙在贺电中表示，哈萨克斯坦人民通过自主、公开的选举方式，向全世界证明了您在推动社会经济发展和提高哈萨克斯坦在国际舞台上地位的高度认可和支持。

拉赫蒙指出，两国建交以来，两国关系始终保持良好发展势头，政治互信、互利合作、战略协作全面推进。我高度重视塔哈关系发展，愿同您携手努力，推动塔哈友好关系高水平运行，更好造福两国和两国人民。

拉赫蒙祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，在造福于哈萨克斯坦人民的事业中取得新的成就。（编译：吴然）