尼泊尔地震：死亡人数超过五千

哈通社阿斯塔纳4月28日电 据BBC报道，尼泊尔里氏7.8级地震救灾工作进入第四天，联合国尼泊尔驻地协调员办公室报告说，全国有800万人受灾--超过该国人口四分之一--其中140万人急需粮食援助。

目前来自世界各地的救难人员已经陆续抵达当地，但医疗器材、粮食和裹尸袋仍然紧缺。此外，首都加德满都机场流量饱和也对抢运人员物资造成障碍。 尼泊尔官员星期二（4月28日）把死亡数字更新至超过5000人。地震对加德满都与农村地区造成严重破坏，自地震发生至今，当地依然余震不断。 尼泊尔总理柯伊拉腊表示，政府正倾尽全力，以"作战规模"推进搜救与赈灾工作，但他同时指出来自农村地区的求助之多让政府疲于奔命，最终死亡人数可能超过1万人。 柯伊拉腊接受路透社采访时说："政府需要的是帐篷、许多药物。人们都在田野和雨中露宿，伤者超过10,000人。他们的救治与康复会是个很大的挑战。" 这次地震在珠穆朗玛峰南坡引发雪崩，造成至少18人死亡，是珠峰登山史上最严重的一次灾难。 尼泊尔旅游部稍早前称，在珠峰山区被困的登山者超过200人。星期二来自珠峰大本营的消息称，所有被困人员都已搭乘直升机撤离。 交通困难 上星期六（24日）发生的这场地震是尼泊尔81年来最严重的一次。在1934发生的一次地震造成该国8500人死亡。 地震发生至今已超过50小时，但仍有幸存者从瓦砾中被救出。尼泊尔当局表示，几乎全国军警都投入到救灾之上。 在距离震中最近的廓尔喀镇，当地官员阿迪卡里对美联社说，乡郊地区90%民众受灾，家园尽毁，牲口尽灭，目前也无法获取粮食补给。山区道路因泥石流中断，而强风暴雨让直升机无法降落。 英国国际援助组织乐施会（Oxfam）表示，他们正试图从陆路把物资送往震中地区，也希望能为人们带来希望。 目前另一大问题是加德满都机场航班严重积压。大批旅客试图登机离开，而运送救灾人员和物资的飞机则设法降落。 印度国防部一名发言人在Twitter上说，四架印度空军的飞机因为加德满都机场"拥挤"而被迫返航德里。 中国媒体也报道，有微博用户发现中国东方航空星期一有两趟赴尼航班盘旋良久才得以降落，其中， MU2583更是在盘旋了39圈之后才得以降落。 根据国际民航班机追踪网站flightradar24.com的资料显示，MU2583由一架波音737客机直飞，从上海浦东经昆明飞赴加德满都，原定星期一14时20分（格林尼治标准时间8时35分）降落加德满都，结果延至21时45分降落，总共延误7小时25分。