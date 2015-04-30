多国领导人祝贺纳扎尔巴耶夫再次当选总统

哈通社阿斯塔纳4月30日电 多国领导人近日纷纷致电纳扎尔巴耶夫，祝贺他赢得哈萨克斯坦总统大选。

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔•普京在贺电中表示，本次大选投票结果充分见证了您在哈萨克斯坦的公信力，表现出哈萨克斯坦民众对您在推动国家社会经济发展、积极参与欧亚一体化进程以及加强同俄罗斯战略和同盟伙伴关系方面所实行的政策的认可。

普京指出，俄方愿同哈方继续加强各领域的合作关系、推动双方对话的加深。俄方愿同哈方在欧亚经济联盟和其他国际机制框架下，继续为维护两国利益、保障地区稳定发展开展各项建设性合作。 中国国家主席习近平在贺电中表示，中哈是真诚互信、热忱互助的好邻居、好朋友、好伙伴。建交以来，两国关系始终保持健康快速发展，政治互信、互利合作、战略协作全面深化。我高度重视中哈关系发展，愿同你携手努力，推动中哈全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。 美国总统巴拉克•奥巴马28日致电纳扎尔巴耶夫，祝贺他在哈萨克斯坦总统选举中获胜。

贺电指出，美国和哈萨克斯坦在共同有效地解决全球及地区问题的合作上留下了清晰的历史记录。我坚信，为了我们两国人民的福祉，我们之间的友好交往和战略合作将进一步深化。

美国总统说，我们一直在保持与哈萨克斯坦的合作，并致力于维持阿富汗的安全和推动防止核武扩散方面的共同目标。

奥巴马说，在充满风险的世界上，要保持长期的稳定与和平，不发展公民社会是不可能的。为了我们两国人民的利益，在所有这些重要问题上，我愿意与您保持合作。

最后，奥巴马以美国人民和个人的名义，祝哈萨克斯坦人民平安幸福。

土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安在贺电中说，我谨代表土耳其政府和人民，并以我个人的名义向您在总统大选中的胜利表示诚挚的祝贺，相信在您的领导下，哈萨克斯坦将取得更大的成绩。

埃尔多安指出，在您新的任期内，建立在兄弟般的友谊和亲近感基础上的土哈战略伙伴关系一定会得到进一步巩固，并共同为两国人民的友谊和地区和平稳定发展做出贡献。

埃尔多安祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，在造福于哈萨克斯坦人民的事业中取得新的成就，祝哈萨克斯坦繁荣昌盛。 德意志联邦共和国总理安格拉•默克尔在贺电中表示，德国始终将哈萨克斯坦视为重要的合作伙伴。我们坚信两国间的合作伙伴关系今后会迈上一个新的台阶。我们也相信在您的领导下，哈萨克斯坦在推进民主法治建设，促进公民社会成长的道路上，必将取得新的成就。祝愿您在未来的工作中再创辉煌。 法国总统奥朗德在贺电中说，从我前段时间对贵国的成功访问即可看出，法国与哈萨克斯坦有着深厚的友谊和坚实的双边政治基础。

法国总统还强调，加深两国关系符合两国利益。

奥朗德表示，法国高度评价哈萨克斯坦为建立中亚国家间睦邻友好合作关系、改善地区经济社会环境所做的努力。

奥朗德祝愿纳扎尔巴耶夫领导哈萨克斯坦走向新的胜利，并在民主改革的道路上取得新的成就。 英国首相戴维•卡梅伦在贺电中表示，英国支持哈萨克斯坦在经济多元化、保持经济稳健的增长以及在完善政治体系方面做出的努力。

卡梅伦说，2013年访哈期间，我受到了哈方的热情接待，给我留下深刻印象。

卡梅伦指出，目前，英哈关系正在稳步发展，英国高度评价与哈萨克斯坦建立的牢固的互利互惠、开放透明的友好关系，英方愿按照双方合作议程，建立更加牢固的两国关系。

意大利共和国总统塞尔焦•马塔雷拉在贺电中代表意大利人民及其个人，对纳扎尔巴耶夫的胜选表示祝贺。

他说："哈萨克斯坦同意大利在能源领域及其他领域都有着良好的合作，我们相信在您的领导下，哈萨克斯坦将不断深化同欧盟以及意大利之间的双边合作关系。"

在贺电中，意大利总统还祝愿纳扎尔巴耶夫及哈萨克斯坦人民幸福安康。

韩国总统朴槿惠对纳扎尔巴耶夫的胜选表示衷心祝贺。

她说："我坚信在您的领导下，哈萨克斯坦各项事业将取得更大发展，两国之间的战略伙伴关系也必将不断深化。衷心感谢您为两国关系的发展所做出的努力。"

朴槿惠在贺电中还祝福纳扎尔巴耶夫和全体哈萨克斯坦人民幸福安康。

吉尔吉斯斯坦总统阿勒马兹别克•阿坦巴耶夫在贺电中表示，本次大选投票结果充分体现了您在哈萨克斯坦的公信力，表现出人民对您在解决政治经济问题以及巩固哈萨克斯坦在国际舞台上地位的高度认可。

阿坦巴耶夫说，我相信，建立在兄弟般的友谊和亲近感基础上的吉哈关系在您新的任期内将提高到新的水平。

阿坦巴耶夫还祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，在造福于哈萨克斯坦人民的事业中取得新的成就，祝哈萨克斯坦繁荣昌盛。 白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科在贺电中表示，相信在您的领导下，哈萨克斯坦人民将在国家富强和民族振兴的伟大事业中将创造更加辉煌的业绩。 伊朗伊斯兰共和国总统哈桑•鲁哈尼在贺电中说，衷心祝贺您再次当选哈萨克斯坦总统，您的当选为伊朗与哈萨克斯坦之间各项双边协议的顺利实施将创造更加良好的条件。我真心的祝福您身体健康，事业顺利。同时祝愿睦邻友好的哈萨克斯坦永远繁荣昌盛！ 德意志联邦共和国总统约阿希姆•高克在贺电中说道："我衷心祝愿哈萨克斯坦为建设法治国家和发展民主政治而制定的各项目标取得成功，并在国际舞台上发挥重要的作用。贵国和整个中亚地区目前面临着诸多挑战，我愿重申，过去、现在、将来，德国都珍视同哈萨克斯坦的传统友谊，始终视哈萨克斯坦为经济、社会发展事务中忠诚的合作伙伴。" 乌兹别克斯坦总统伊斯兰•卡里莫夫在贺电中表示，本次总统大选充分见证了您在哈萨克斯坦公信力，表现出了哈萨克斯坦人民对您在解决政治经济问题和巩固哈萨克斯坦在国际舞台上地位的认可。

卡里莫夫表示，您执政以来，贵国政治稳定、经济发展、民生改善，国际地位和影响力不断提高。相信在您的领导下，建立在友好睦邻和互利互惠基础上的乌哈关系将得到进一步发展，哈萨克斯坦各项事业必将取得新的更大的成就。

卡里莫夫祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，祝哈萨克斯坦人民在国家建设失业中取得更大成就。 塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙在贺电中表示，哈萨克斯坦人民通过自主、公开的选举方式，向全世界证明了您在推动社会经济发展和提高哈萨克斯坦在国际舞台上地位的高度认可和支持。

拉赫蒙指出，两国建交以来，两国关系始终保持良好发展势头，政治互信、互利合作、战略协作全面推进。我高度重视塔哈关系发展，愿同您携手努力，推动塔哈友好关系高水平运行，更好造福两国和两国人民。

拉赫蒙祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，在造福于哈萨克斯坦人民的事业中取得新的成就。 土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫在贺电中说，希望两国和两国人民间兄弟般的友谊得到进一步发展。

别尔德穆哈梅多夫还祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，带领人民建设更加繁荣昌盛的哈萨克斯坦。

阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫在贺电中说，本次大选投票结果见证了您在哈萨克斯坦的公信力，表现出哈萨克斯坦民众对您在解决政治经济问题以及巩固哈萨克斯坦在国际舞台上地位的认可。 蒙古国总统查希亚•额勒贝格道尔吉在贺电中说："我为哈萨克斯坦和蒙古国之间的传统友好关系的不断发展感到高兴。"

额勒贝格道尔吉祝愿纳扎尔巴耶夫总统身体健康，顺利实现已制定的国家发展战略，祝福友好的哈萨克斯坦人民安康幸福。

马来西亚总理纳吉布•敦•拉扎克在贺电中表示，您在本次总统大选中获得了历史性的胜利，这充分见证了您在哈萨克斯坦的公信力，表现了哈萨克斯坦人民对您的支持和认可。

纳吉布祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，在造福于哈萨克斯坦人民的事业中取得新的成就，祝哈萨克斯坦繁荣昌盛。 越南社会主义共和国主席张晋创在贺电中指出，两国建交以来，在越哈领导人和两国人民的共同努力下，两国关系取得了长足发展，两国关系持续深入发展符合两国人民的共同利益，相信两国关系将继续得到进一步加强。

张晋创说："近些年，两国各领域友好合作发展顺利，您对越南进行的访问以及我对贵国的成功访问已为大力促进两国各领域合作关系发展注入强大动力。两国间签署的一系列合作协议已经或正在得到落实，成果喜人。"

张晋创祝纳扎尔巴耶夫身体健康，在总统这一神圣的工作岗位上不断取得新成绩。

匈牙利总理维克多•欧尔班在贺电中祝福了纳扎尔巴耶夫在造福哈萨克斯坦人民的事业中取得更多成就。 塞尔维亚总统托米斯拉夫•尼科利奇打电话给纳扎尔巴耶夫，祝贺他在总统大选中胜出。尼科利奇说，本次大选的投票结果充分表现出了哈萨克斯坦人民对您在推动国家社会经济发展的努力的认可。 格鲁吉亚总统马尔格韦拉什维利在贺电中表示，贵国总统大选显示了哈萨克斯坦人民万众一心的团结。选民如此踊跃参加选举投票，不只说明您多年来为了哈萨克斯坦的福祉付出的努力，也可以看到，人民不遗余力地拥戴您，坚信您所提出国家发展战略，会给哈萨克斯坦带来更大的发展。

马尔格韦拉什维利表示，在您新的任期内，希望格哈双方携手努力，开拓进取，进一步深化在各领域的合作，推动两国关系发展取得更多新成果，更好造福两国人民。

马尔格韦拉什维利祝愿哈萨克斯坦人民在建设自己国家的努力中取得更大的成就。

埃及总统阿卜杜勒-法塔赫•塞西在贺电中表示，由衷的祝贺您再次当选哈萨克斯坦总统。埃方高度评价您为哈萨克斯坦发展作出的努力。埃方愿同哈方进一步加强两国关系，继续推动两国人民加深交流。

塞西还祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，祝哈萨克斯坦人民幸福安康。

约旦国王阿卜杜拉二世•本•侯赛因代表其本人及全体约旦人民，祝贺纳扎尔巴耶夫胜选。

他说："约旦将继续深化与哈萨克斯坦在各领域的合作。同时，为了两国人民以及整个穆斯林世界的利益，约旦愿同哈萨克斯坦一道，为维护地区和平、安全和稳定作出贡献。"

约旦国王在贺电中祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，并祝福哈萨克斯坦繁荣昌盛。

科威特国埃米尔萨巴赫•艾哈迈德•贾比尔•萨巴赫致函纳扎尔巴耶夫，对其赢得哈萨克斯坦总统选举表达了衷心的祝贺。

萨巴赫认为，哈科两国目前关系发展势头良好，并强调继续加深在各个领域的交流合作完全符合两国利益。在贺函中，科威特国埃米尔祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，祝福哈萨克斯坦人民幸福安康。

芬兰共和国总统绍利•尼尼斯托在贺电中表示："我衷心的祝贺您赢得哈萨克斯坦共和国总统选举，并祝愿您所肩负的这一新的光荣使命给哈萨克斯坦人民带来更大的福祉。我坚信，您在新的重要岗位上将一如既往地重视芬哈两国开展友好建设性合作的良好传统。祝愿您在未来的工作中取得更为辉煌的成就。" 奥地利总统海因茨•菲舍尔祝贺纳扎尔巴耶夫再次当选，并祝愿他在今后的工作中再创佳绩。他说："我期待着哈萨克斯坦在保持经济发展和政局稳定的同时，继续推动民主改革。"

奥地利总统还祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，祝福哈萨克斯坦人民幸福安康。

拉脱维亚共和国总统安德里斯•贝尔津什对纳扎尔巴耶夫的胜选表示了衷心的祝贺。

他说："基于您卓越的工作，拉脱维亚和哈萨克斯坦的双边关系取得了长足发展。同时，我方高度评价哈萨克斯坦逐步扩大同欧盟的合作伙伴关系，期待双方继续深化这一合作进程。"

拉脱维亚总统在贺电中祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康、事业顺利，并祝福哈萨克斯坦繁荣昌盛。

克罗地亚共和国总统科琳达•格拉巴尔-基塔罗维奇代表克罗地亚人民和个人，对纳扎尔巴耶夫的再次当选表示了衷心的祝贺。她说："我相信今后我们必将携手并肩，加深两国友谊，共同开创美好未来。" 卢森堡大公国政府总理泽维尔•贝特在贺电中说："为使两国关系得到进一步发展，我愿与您和您领导的政府加强在各领域的务实合作关系，我期待着5月份访哈期间与您共同探讨推进两国在各领域的交流与合作，推动卢哈关系健康稳定发展。"

他祝愿纳扎尔巴耶夫总统在这一重要岗位上取得更大成就。

黑山共和国总统菲利普•武亚诺维奇在贺电中表示，希望两国间的多领域合作得到加强，相互协作，共同发展。

武亚诺维奇还祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，带领人民建设繁荣昌盛的哈萨克斯坦。

老挝人民民主共和国总统朱马利•赛雅贡在贺电中祝贺纳扎尔巴耶夫再次当选哈萨克斯坦总统。他说："为了两国人民的共同利益，我们期待在您的领导下，哈萨克斯坦和老挝能够继续保持良好的合作关系，并在确保国际合作、维护地区和平稳定方面作出积极贡献。"

老挝总统还祝愿纳扎尔巴耶夫身体健康，在未来的工作中再创佳绩。

俄罗斯总理德米特里•梅德韦杰夫在贺电中表示，本次总统大选结果充分证明了哈萨克斯坦人民对您所实行的政策的高度认可和支持。相信在您新的任期内，哈萨克斯坦社会经济和国民的生活水平必将得到进一步的发展。 梅德韦杰夫指出，俄方愿意同哈方在欧亚经济联盟框架下继续加强各领域合作。俄方高度评价您为俄哈友好睦邻关系发展和联合实施各项经济计划做出的贡献。 阿联酋阿布扎比王储兼阿联酋武装部队副总司令谢赫•穆罕默德对纳扎尔巴耶夫胜选表示祝贺，同时表示对哈萨克斯坦未来的发展充满信心。