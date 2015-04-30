强强联合 哈油气与施耐德电气携手共建合资公司

哈通社阿斯塔纳4月30日电 据哈萨克斯坦国家石油天然气公司消息，该公司下属公司KMG Systems&Services 同法国施耐德电气公司联合建立了合资企业 KMG Automation。

新合资企业将在吸纳本地员工的同时，为哈萨克斯坦工业领域，尤其是石油和天然气领域提供处于世界先进水平的自动化技术处理项目。

KMG Automation 总部将设在阿特劳。新合资公司的主要任务在于培养本地员工，并提高哈萨克斯坦对工业自动化、程序和能源管理系统的本地组装能力。该公司将致力于提升国内油气产业效率，并为国内这一领域企业提供针对安全生产管理的优化解决方案。

施耐德电气公司位于哈萨克斯坦的工业自动化部门将进驻合资公司，并将生产哈萨克斯坦在石油天然气领域拥有专属经营权的Foxboro, Triconex, SimSci, Avantis 及Wonderware等品牌产品。

据KMG Automation 有限公司董事长尼古拉斯•波莫洛伊介绍，该公司的长期战略目标是成为哈萨克斯坦自动化领域的领头羊。新公司将提供超过150个工作岗位。公司还计划建立监控测量仪器和自动化柜组装车间、Foxboro监控测量仪器服务中心、客户服务中心 、Triconex事故防护系统中心和仓库。

企业投入运行的第三年，本地员工将占员工总数的90%左右。

法国施耐德电气股份有限公司（Schneider Electric）是全球规模最大的能源管理、优化解决方案供应商之一，在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位。