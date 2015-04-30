尼泊尔地震：救援行动困难重重

哈通社阿斯塔纳4月30日电 据BBC报道，尼泊尔地震灾区的救援行动进展缓慢，一些受影响严重的乡村地区仍然得不到救援，灾区的气氛正在变得越加绝望。在某些地区，一些生还者告诉BBC说，至今没有任何食物或药物到来，他们感到非常生气。

联合国已经请求有关方面在未来三个月拨出4.15亿美元（约合2.7亿英镑）以向灾区提供紧急救援。 与此同时，一名少年在加德满都震区瓦砾中被困5天后被救出。 在震区现场的BBC记者说，当男孩被救醒后，在场的人群都一片欢呼。 官方消息指，上周六（4月25日）发生的地震已经令超过5500人死亡，至少11000人受伤。 联合国表示，有800万人受到了周六的7.8级地震影响，约7万所房屋被毁。 尼泊尔政府表示，此次地震令他们疲于应付。 "得不到帮助，就会死掉" BBC记者里查德•加尔潘（Richard Galpin）报道说，在位于该国东北部的首都加德满都，有好几座村庄的建筑已经无一完整，一些遇难者尸体仍然被埋在瓦砾之下。 他说，尽管从陆路或者用直升机运送物资相当容易，但是政府和救援组织的援助并没有到达。 "如果得不到政府或者其他组织的帮助，我们就会死掉"，其中一座村落的居民丹•巴哈杜尔•施莱斯塔（Dhan Bahadur Shresta）告诉BBC记者说。 "我们会饿死，或者感染霍乱、痢疾之类的病，而这些病可能会变成瘟疫。" 一些能够在被围困区域降落的直升机到达时，绝望的村民乞求直升机将他们送到安全的地方。 路透社消息指，在一个名叫"Sangachowk"的村落，愤怒的村民用轮胎封堵了主要道路，阻止运送大米和其他救援物资的卡车通过前往其他地区。 报道还指村民拦住了一队运载救援物资的军车，与武装士兵形成紧张的对峙。 联合国在尼泊尔当地的工作人员吉米•麦克戈德里克（Jamie McGoldrick）说："虽然我对目前为止的救援进展感到鼓舞，但这些行动还需要继续保持并且加强，保证重点救援物资能到达所有受影响的区域，特别是偏远地区。" 在加德满都东边的多拉卡（Dolakha）县也有气氛紧张的场面，县领导人拉米克哈尼（Prem Lal Lamichhane）说，当地居民打破了管理部门办公楼的窗户。 他还表示："超过20万人无家可归。我们被告知物资已经在路上了，但我们还没有收到。" 虽然受破坏严重，但有专家指出，在许多村落的伤亡人数并不像人们担心的那么高，因为很多人在地震发生时都正在户外工作。 周三在加德满都，骚乱的人群与防暴警察发生冲突；当地的交通设施供不应求，救援物资发放也未能及时到达，数以千计的人还在等待公共汽车将他们接到郊外区域。 一名正在排队等待公车的居民拉贾娜（Rajana）说："我们被丢在这里挨饿受冻，政府能为我们做的就是让我们排队。" 有目击者说，有卡车运载饮用水到达，但被逼到了路边，抗议者马上车顶，将瓶装水扔向人群。 一队一队的防暴警察站在铁丝网后面，阻止抗议者涌上街头。 不过，也有一些迹象显示，首都的部分地方正在恢复正常。 在户外度过了好几个晚上之后，一些人已经决定回到家中；城中的提款机已经被重新装上钞票，一些商店和街边小商贩也已经恢复经营。