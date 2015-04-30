纳扎尔巴耶夫总统批准新政府组成人员名单（组图）
17:59, 30 四月 2015
哈通社阿斯塔纳4月30日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统30日签署总统令，批准马西莫夫总理提交的新政府组成人员名单。
新政府组成人员分别为： 总理 卡里姆•哈吉穆汗吾勒•马西莫夫
第一副总理 巴赫特江•阿布德尔吾勒•萨金塔耶夫
副总理 别尔德别克•马舍别克吾勒•萨帕尔巴耶夫
农业部部长 阿斯勒江•萨热拜吾勒•马梅特别科夫
司法部部长 别力克•马吉特吾勒•伊马舍夫
教育和科学部部长 阿斯兰•拜肯吾勒•萨林吉珀夫
卫生和社会发展部部长 塔玛拉•波斯穆别克克兹•杜伊谢诺娃
投资和发展部部长 阿斯耶特•沃仁泰吾勒•伊谢克舍夫
财政部部长 巴赫特•图尔勒汗吾勒•苏丹诺夫
国防部长 伊曼哈利•努尔哈利吾勒•塔斯马哈穆别托夫
文化和体育部部长 阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒
外交部长 叶尔兰•阿布勒法伊兹吾勒•伊德里索夫
国家经济部部长 叶尔波拉特•阿斯哈尔别克吾勒•多萨耶夫
内部部部长 哈勒穆罕别特•努尔穆罕别特吾勒•哈斯莫夫
经济一体化事务部部长 加纳尔•瑟伊达赫梅特克兹•阿伊特加诺娃
能源部部长 弗拉基米尔•谢尔盖耶维奇•施科勒尼克（编译：吴然）