纳扎尔巴耶夫总统任命马西莫夫为国家改革委员会主席

哈通社阿斯塔纳4月30日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫今日在总统府主持召开总统办公会议，商讨组建国家改革委员会相关事宜。

纳扎尔巴耶夫总统指出，贯彻落实国家各项规划与任务对社会经济持续发展具有重要意义。其中，落实五大改革目标是国家各部门今后的主要任务之一。为此，他已签署关于成立国家改革委员会的总统令。

纳扎尔巴耶夫表示，新成立的委员会将由卡里姆•马西莫夫总理担任主席，总统办公厅主任努尔兰•尼格马图林担任副主席。

纳扎尔巴耶夫介绍说，国家改革委员会将设立以下几个工作小组：国家机关专业化事务工作组，组长由总统助理沃尔仁巴耶夫担任；法治建设事务工作组，组长由总统办公厅副主任多纳科夫担任；经济事务工作组，组长由国家经济部部长多萨耶夫担任；民族一体化和民族团结事务工作组，组长由总统办公厅副主任马伊勒巴耶夫担任；政务公开事务工作组，组长由马吉利斯（议会下院）副议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃担任。

与此同时，纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫将作为国际顾问参与委员会工作。

纳扎尔巴耶夫还表示，新政府中将保留原班人马。"政府所有组成人员均表现出色，工作积极。没有撤换的必要性，“他说。（编译：吴然）