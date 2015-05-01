沙特阿拉伯驻哈大使：“光明大道”经济计划是加强沙哈两国合作的新动力

哈通社阿斯塔纳4月30日电 哈萨克斯坦和沙特阿拉伯王国于1994年4月30建立外交关系，至今，两国走过了一段友好交往的路程。如何继续两国之间的友好合作关系呢，就此，哈通社记者采访了沙特阿拉伯驻哈萨克斯坦大使古琳•本•萨伊德•阿里（以下简称大使）。

记者：您如何评价20多年来的哈萨克斯坦和沙特之间的外交关系？ 大使：沙特是最早承认哈萨克斯坦独立的国家之一。我们非常重视与哈萨克斯坦的友好交往，一直在关注贵国经济发展的动向。我们投资建设了心脑血管治疗中心和其它公共项目。 沙特对哈萨克斯坦及中亚其它国家的外交政策没有变化。我们的对外政策是开放的，希望与哈萨克斯坦保持友好交往。我们高度评价哈萨克斯坦在中亚国家中领先的发展地位。

记者：您如何评价两国交往的现状，更看重哪些领域和方向？ 大使：最近几年，两国经贸和投资领域出现了许多有利的新局面。以前，两国之间贸易额不大，现在这个方向也出现许多进展。最近，我国贸易和工业部代表团将访问哈萨克斯坦，双方计划讨论沙特阿拉伯参与阿斯塔纳世博和双方在投资领域的合作事宜。当前，我们正在起草意向书，希望在农业、旅游、投资、环保、民航、文化和体育等领域合作和协调双方行动。我国拥有巨大的对外投资潜力，我们计划把投资者介绍到哈萨克斯坦。我们也有计划把哈萨克斯坦的投资者介绍到沙特阿拉伯。 我相信，"光明大道"经济计划可以为加强两国经济合作提供新动力。哈萨克斯坦政府已经给我们推荐了一些有吸引力的项目，我们向沙特阿拉伯许多公司介绍了这些情况，我希望他们能积极参与这些具有战略意义的发展计划。 记者：第5届世界和传统宗教领袖大会将于今年6月在阿斯塔纳召开，您是知道这一盛会的。

大使：沙特方面计划参加这一国际性宗教盛会。哈萨克斯坦为使多种多样的宗教和文化代表相互交流，为世界各种宗教提供了这样一个高水平的、国际性的、多元的平台，同时向世界展示了哈萨克斯坦对宗教的开放胸怀，这也非常符合我们的愿望。我国也成立了类似的，以促进不同宗教和不同文化间对话为目的的阿卜杜拉•本•阿卜杜拉泽孜中心。

东方与西方的对话，对全人类都是有益的。就像我们看到的，伊斯兰恐惧症的问题，今天变得越来越突出。将在阿斯塔纳召开的世界和传统宗教领袖大会对促进不同宗教、不同文化间对话和理解提供了可能。哈萨克斯坦在族群之间和不同价值观之间和睦相处的丰富经验，以及它位于东方和西方文化交汇口的地理位置，决定了它在各种宗教和文化间的交往中，起重要的作用。

记者：感谢您接受采访。（编译：夏力）