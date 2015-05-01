纳扎尔巴耶夫：为哈萨克斯坦的繁荣昌盛鞠躬尽瘁 贡献毕生精力（组图）

哈通社阿斯塔纳5月1日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）纳扎尔巴耶夫总统祝贺全体哈萨克斯坦人民民族团结日快乐。

在哈萨克耶勒（Қазақ Елi ）广场为庆祝民族团结日举行的音乐会上，纳扎尔巴耶夫向现场观众发表了讲话。他说："首先祝贺大家民族团结日快乐。在刚刚过去的总统选举中，我们已经向世界证明了我国人民的强大凝聚力。正是在我国各民族团结、和谐的基础上，哈萨克斯坦才取得了不俗的发展成就。我国当前面临着诸多挑战，要想克服挑战，唯有团结一心。今天是我国法定的节日——哈萨克斯坦民族团结日。借着这个机会，我想要感谢所有支持我的哈萨克斯坦人民。即使在今天，我仍在不断收到来自全国各地、各行业的贺电。对此我向所有人民表示衷心的感谢，为哈萨克斯坦人民服务是我毕生最大的荣幸。"

他还说道："我将为改善哈萨克斯坦人民的生活水平、提升哈萨克斯坦国际影响力、顺利完成当前制定的各项改革目标鞠躬尽瘁，贡献毕生精力。"

在和平和谐宫前搭建的舞台上，众多哈萨克斯坦著名歌星为观众献艺。5月1日是哈萨克斯坦的民族团结日，是我国130多个民族和睦、团结、友爱、互助的象征。这一天，全国各地除举行以"宽容、和谐、友谊"为主题的游行和庆祝活动外，还将举办各类展现我国多民族绚烂文化的文艺活动、竞技赛事。据阿斯塔纳市文化局消息，5月1日当天，阿斯塔纳市将举行超过200多场的庆祝活动，其中包括35场大型活动。在西哈州，为迎接民族团结日将在州立哈萨克大剧院举办"友谊"主题文化节活动。