美联储：美国经济复苏失去势头

哈通社阿斯塔纳5月2日电 据英国《金融时报》4月30日报道，美联储(Fed)表示，美国经济复苏失去势头，而招聘节奏已经放缓，从而引发人们预期，美联储不太可能在夏季加息。

今年第一季度美国经济扩张严重受挫，年化国内生产总值(GDP)增长率仅0.2%，这可能影响政策制定者关于何时加息的决定。

经济学家们原本预计年化经济增长率将达到1%，实际数字仅为它的五分之一，并且大大低于2014年第四季度录得的2.2%和第三季度的5%。严寒的冬季和港口罢工是部分原因，美元飙涨、石油相关投资一落千丈等因素则将对经济产生更长远的影响。

美国商务部的GDP数据出炉之际，美联储的政策制定者开会辩论何时提高短期利率。近几周来，有迹象显示增长在放缓，3月新增非农就业人数骤减，在此情况下，官员们已经采取了更谨慎的姿态。GDP数据发布之后，美元跌至近两月来最低点。

亚特兰大联邦储备银行行长丹尼斯•洛克哈特今年对何时加息握有一票。他本月对英国《金融时报》表示，他倾向于"迟一些的开始加息日期"，暗示加息时间不会在6月，而会在9月。

市场对美国经济的失望促使欧元兑美元汇率飙升，上涨1.75%至8周来最高点，超过了1欧元兑1.11美元。

此前美元自年初以来加速走强，加上欧洲央行(ECB)的债券购买计划，使得欧元兑美元汇率持续走低，进而帮助促进了欧洲出口。