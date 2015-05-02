最高法院隆重举行庆祝民族团结日活动

哈通社阿斯塔纳5月2日电 哈萨克斯坦最高法院4月30日隆重举行庆祝五一民族团结日活动。

最高法院院长海拉特•麦米、法院监察部门领导以及司法部门退休人员、法官、最高法院的工作人员参加庆祝活动。参加活动的来宾有哈萨克斯坦民族和睦大会副主席叶尔阿勒•图格江诺夫、宪法委员会主席伊戈尔•罗戈夫、从民族和睦大会选出的议会议员代表等。 最高法院工作人员穿着节日的盛装，欢歌载舞的庆祝民族团结日的喜悦。活动期间，展出了哈萨克斯坦各民族的传统手工艺品和特色饮食。 麦米在庆祝活动上发表讲话说，在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下设立的民族团结日对加强哈萨克斯坦各民族之间的团结具有重要意义。团结和稳定是哈萨克斯坦经济社会蓬勃发展的坚强基石。目前，共有28个民族的代表奋战在全国法院系统的各类岗位上，每年共审理100万多个各类案件。作为法院系统工作人员，人民的信任是我们工作成效的重要指标。随后，麦米向法院系统优秀工作人员颁发了奖状和精美礼品。 民族和睦大会副主席叶尔阿勒•图格江诺夫向法院工作人员致节日问候。他说："在各国家部门中，最高法院首先隆重举行了民族团结日庆祝活动。在此，我谨代表民族和睦大会祝大家节日快乐。" 图格江诺夫还向最高法院院长麦米和宪法委员会主席伊戈尔•罗戈夫颁发了哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年纪念奖章。（编译：夏力）