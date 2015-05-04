美国先知漫画研讨会场外警察击毙两枪手
事发地点是加兰市的库尔蒂斯•卡韦尔中心。警方在事发后封锁现场，并疏散研讨会的参加者。据报一名警卫员在事件中受伤，但没有生命危险。 这场研讨会由总部设在纽约，高度批判伊斯兰教的组织"美国自由防卫倡议"策划，活动对一批以穆罕默德为题材的漫画进行评选，冠军将获得奖金1万美元。 目前仍不清楚枪击案本身与研讨会有否关联。 事发时，荷兰知名反伊斯兰政客基尔特•威尔德斯正在参与该场研讨会。他发Twitter称有人开枪，而他本人已安全撤离。 另一名目击者则对美联社说，他听见至少20响枪声，相信是有人开车驶过会议中心门外时开枪。他其后再听到另外两响枪声。 据报道，枪击案在美国中部夏令时间星期天（5月3日）将近19时（格林尼治标准时间星期一零时）发生。加兰市政府透过Facebook发表声明说，当时这场"穆罕默德艺术展"正要结束。 "两名男子开着小轿车来到（卡韦尔中心）大楼门前。两人都配备武器，并开始向一名加兰独立校区的警卫开火。加兰警队警员与枪手驳火，将两人击毙。" 据库尔蒂斯•卡韦尔中心介绍，这是一家由加兰校区运营的场馆，主要用作学校典礼等用途，也供加兰社区和其他团体举办各类文娱康乐和会展活动。 卡韦尔中心旁边有一家高中。据美国媒体报道，事发时中心内有75人，其中48人其后被当局安排校巴接载到附近一家高中。 加兰校区其后发表跟进声明说，这名警卫员脚踝中枪，但送院抢救后并无大碍，目前已出院返家。 "美国自由防卫倡议"此前曾组织抗议活动，反对在纽约世贸中心重建项目附近建设伊斯兰教中心；发生枪击案的卡韦尔中心今年1月曾经举办一项为建设地方伊斯兰教中心而筹款的活动，期间遇到反对团体包围抗议。 许多穆斯林把作画描绘先知穆罕默德视为严重冒犯行为。2006年，丹麦《日德兰邮报》刊登了一幅讽刺先知穆罕默德的漫画，引起全球穆斯林抗议。 今年1月，曾经刊登类似漫画的法国《查理周刊》杂志社遭到两名伊斯兰枪手袭击，12人丧生。